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الأربعاء، 18-05-2022 01:04 م

رغم رائحته الكريهة.. فوائد عظيمة للثوم

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الوكيل الإخباري - فوائد الثوم تتفوق على رائحته المزعجة. فهو غني بالمركّبات التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض، خصوصاً الأمراض السرطانية.

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اكتشفي في الآتي فوائد الثوم للنساء:

فوائد الثوم لنمو الشعر
قد ينهي الثوم تساقط شعرك؛ لأنه يحتوي على مستويات عالية من الأليسين، وهو مركّب كبريت مشابه لذلك الموجود في البصل، ويستخدم لعلاج تساقط الشعر بشكل فعّال. افركي شرائح من فصوص الثوم على فروة رأسك، وقومي بسحقها للحصول على أقصى قدر من الفوائد. يمكنك أيضاً نقع الثوم في الزيت وتدليك فروة رأسك بهذا الزيت.

 

فوائد الثوم للقضاء على حب الشباب
قد لا يكون المكوّن الرئيسي من بين المنتجات التي تستخدمينها لعلاج حب الشباب، لكن اعلمي أنّ الثوم علاج طبيعي رائع لمحو علامات الجلد المزعجة. مضادات الأكسدة التي يحتويها تقتل البكتيريا. لذا، افركي شريحة من فص الثوم على بثور حب الشباب؛ للحصول على علاج موضعي فعّال.

 

فوائد الثوم في منع وعلاج نزلة البرد

مضادات الأكسدة التي يحتويها تجعل الثوم مكوناً قوياً لمساعدة جهاز المناعة على محاربة نزلات البرد. ضعيه في وجباتك كل يوم. إذا كان البرد يهددك، فحاولي شرب شاي الثوم: قومي بتخمير الثوم المهروس أو المفروم في الماء الساخن لعدة دقائق، ثم صفيه من خلال مصفاة واشربيه. أضيفي القليل من العسل أو الزنجبيل لتحسين الطعم.

 

فوائد الثوم في التخفيف من الصدفية
نظراً إلى أنّ الثوم قد أثبت خصائصه المضادّة للالتهابات فقد يكون مفيداً في تخفيف الانزعاج من تفجر الصدفية. جرّبي تدليك المناطق المصابة بقليل من زيت الثوم؛ لتنعيم بشرتك والقضاء على الحكة.


فوائد الثوم للتحكم في الوزن
يمكن أن يساعدك الثوم على التحكم في وزنك، وفقاً لما ذكرته اختصاصية التغذية سينثيا ساس، التي استشهدت بدراسة أظهرت أنَّ الفئران التي تناولت أطعمة غنية بالثوم فقدت الوزن ومخزون الدهون. جرّبي وضع الثوم في وجباتك كل يوم لتحسين المذاق بالطبع، ولكن أيضاً للمساعدة في تحسين محيط الخصر لديك.


فوائد الثوم لعلاج أقدام الرياضيين
نظراً إلى أنّ الثوم له خصائص مضادّة للفطريات، فإنه يمكن أن يقضي على الحكة الناتجة عن الفطريات في أقدام الرياضيين. انقعي قدميك في حمام من الماء الفاتر بداخله بضع فصوص من الثوم المهروس.

 

سيدتي 

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