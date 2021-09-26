نصائح للوقاية من التهاب المفاصل الروماتيزمي

الوكيل الإخباري - لا تحاول القيام بأي عمل أثناء الشعور بألم التهاب المفاصل الروماتيزمي الحاد، فقد يفاقم ذلك الألم ويزيد من خطر إصابتك بتشوهات المفاصل، إذ لا يمكن للمفاصل الملتهبة أن تتحمل نفس القدر من الضغط الذي تتحمله المفاصل السليمة، وقد تصبح حركات الدفع أو السحب أو الالتواء مؤلمة، وربما تؤدي إلى حدوث تشوهات وضرر دائم في المفاصل المصابة.

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لذا ضع في اعتبارك اتباع الأساليب التي يمكن أن تجنبك إجهاد المفاصل.

الراحة ضرورية لتجنب الألم

إذا كان النشاط يسبب ألما بالمفاصل، فغير الطريقة التي تؤدي بها هذا النشاط، لأن الاستمرار في النشاط على الرغم من الشعور بالألم قد يؤدي إلى ضرر المفصل المصاب، وفي الوقت نفسه، فإن التخلي التام عن تحريك المفصل ربما يؤدي إلى تيبسه وتشوهه.

- خذ فترات راحة.

- بدِّل بين الجلوس والتمدد، والأنشطة الخفيفة والمتوسطة على مدار اليوم.

- إذا شعرت بألم في قدميك، فارتدِ أحذية مناسبة، واطلب من طبيبك أو اختصاصي العلاج المهني توصيات محددة.



اختر المفصل الأقوى للقيام بالمهمة

المفاصل الكبيرة أقوى من المفاصل الصغيرة، ادَّخِر المفاصل الأصغر والأضعف للوظائف الدقيقة المحددة التي لا يمكن لغيرها القيام بها، وادعم المفاصل الكبيرة حيثما كان ذلك ممكنًا.



على سبيل المثال:

- احمل الأشياء مع فتح راحة يدك، ووزَّع الوزن بالتساوي على الساعد.

- احمل الحقيبة على كتفك بدلاً من الإمساك بها بيدك، وإذا كان كتفك يؤلمك، فاستخدم حقيبة الظهر.

- قم بزلق الأشياء على طاولة أو منضدة بدلاً من رفعها.

- استخدم عضلات الفخذ للنهوض عن الكرسي.

تجنب استعمال أصابعك قدر الإمكان

يصيب التهاب المفاصل الروماتيزمي أصابع اليدين بشكل خاص عند الكبار، ويؤدي غالباً إلى حدوث تشوهات فيها. وللمحافظة على أصابعك، حاول القيام بما يلي:

- تجنب حركات الانضغاط أو الإمساك باليدين لفترات طويلة، واستعمل قوة أقل للإمساك بالأدوات أو المعدات.



- أرح يديك في حالة منبسطة ومفتوحة بدلاً من قبضة اليد المشدودة.

- اسأل طبيبك أو اختصاصي العلاج المهني عن استخدام الأجهزة المصممة بشكل خاص، للمساعدة على توزيع القوة على جميع أنحاء راحة اليد أو الذراع.

استخدم حركات ووضعيات الجسم الجيدة

إذا وضعت جسمك بطريقة صحيحة واستعملت العضلات الأنسب للمهمة، يمكنك الحد من إجهاد المفاصل، وتتيح آليات الجسم الصحيحة استخدام الجسم بشكل أكثر كفاءة.



حاول القيام بما يلي:

- احمل الأشياء الثقيلة بالقرب من صدرك، بحيث تدعم الوزن بساعديك وعضلات الظهر والبطن والفخذين معاً. حافظ على مرفقيك قريبين من جسمك.

- التقط المواد عن الأرض عن طريق ثني ركبتيك ووركيك أولاً والانحناء إلى الأسفل، أو اجلس على كرسي ثم انحن.

- تجنب اللف والوضعيات الخطيرة، مثل التقاط أشياء في المقعد الخلفي للسيارة من المقعد الأمامي.

- استخدم عضلات بطنك لمساعدتك على التقلب عند النهوض من الفراش.

- لا تتردد في طلب مساعدة من الآخرين في حمل أي شيء ثقيل.

المصدر - صحتك

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