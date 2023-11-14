نصائح مفيدة لإدارة مرض السكري بشكل طبيعي

الوكيل الإخباري - مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ويتطلب هذا المرض إدارة شاملة للحفاظ على الصحة المثالية.



وفي حين أن التدخلات الطبية ضرورية، فإن دمج الاستراتيجيات الطبيعية في نمط حياتك، يمكن أن يلعب دوراً مهماً في السيطرة على مرض السكري.





فيما يلي طرق لإدارة مرض السكري بشكل طبيعي، وتعزيز الصحة العامة والاستقرار:

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تناول المكملات العشبية

تساعد بعض الأعشاب والتوابل في إدارة مرض السكري. يُنصح بدمج القرفة والحلبة والكركم والبطيخ المر في نظامك الغذائي، إما في الطبخ أو كمكملات غذائية، بعد التشاور مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ممارسة النشاط البدني

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام له فوائد عميقة لإدارة مرض السكري. يساعد النشاط البدني على تحسين حساسية الأنسولين، ويخفض مستويات السكر في الدم، ويساهم في إدارة الوزن.

النوم جيداً

ينصح بإعطاء الأولوية للنوم الجيد، لأن النوم غير الكافي أو السيئ يمكن أن يؤثر على حساسية الأنسولين واستقلاب الجلوكوز. حاول الحصول على 7-9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة.

إدارة التوتر

يمكن أن يؤثر الإجهاد المزمن سلباً على مستويات السكر في الدم. قم بدمج تقنيات إدارة التوتر في روتينك اليومي، مثل اليقظة الذهنية، أو التأمل أو تمارين التنفس العميق، أو الأنشطة التي تجلب لك السعادة.

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