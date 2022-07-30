الوكيل الإخباري - نصائح مهمة يجب اتباعها عند قياس الوزن على الميزان، من أجل حصولك عزيزتي على نتائج دقيقة والانتباه إلى النظام الغذائي الذي سيساعدك في الحفاظ على صحة جسمك ووزنك في المجمل.

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علماً أن الوزن يتقلب على مدار اليوم، وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار خلال تطرقنا إلى النصائح المهمة المقدمة، أننوضح الوقت المناسب والتعليمات الواجب توافرها عند قياس الوزن على الميزان.





أوضحت دكتورة فيروز، أن أفضل وقت لقياس الوزن هو الصباح الباكر وتحديداً بعد الاستيقاظ من النوع وإفراغ المثانة. أما بالنسبة إلى النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند قياس الوزن على الميزان، فهي:

مواعيد قياس الوزن

يفضل قياس الوزن مرة واحدة أسبوعياً للحصول على نتيجة دقيقة وصحيحة، علماً أن التقلبات اليومية التي تحدث في جسم المرأة يمكن أن تغير الوزن بشكل كبير عند قياسه يومياً. فهذه أحد النصائح المهمة التي يجب الإلتزام بها خلال مراحل إنقاص الوزن.

تثبيت الميزان

يعتبر تثبيت الميزان أحد النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند قياس الوزن، إذ يتطلب عدم تغييره خلال تخسيس الوزن، والتأكد من دقته ووضوح أرقامه.

أرض صلبة أثناء القياس

يجب وضع الميزان على أرض صلبة ومستوية، كذلك تجنب وضعه على السجاد أو الأرضيات غير المستوية، فهذه أحد النصائح المهمة التي يجب مراعاتها عند قياس الوزن على الدوام.



إستخدام القدمين بدون حذاء عند القياس

ينبغي الوقوف في وسط الميزان على كلتا القدمين معاً، والبقاء في وضعية ثابتة، كذلك عدم ارتداء الحذاء لحين الحصول على النتيجة النهائية للوزن.وبشكل عام ينصح باتباع التعليمات التي توفرها الشركة المصنعة للميزان قبل استخدامه، لتطبيق النصائح المهمة السالفة الذكر بدقة.



اختيار الملابس المناسبة عند القياس

يستلزم عند قياس الوزن ارتداء الملابس الخفيفة والابتعاد عن المعاطف والجاكيتات السميكة، كونها قد تتسبب في زيادة الوزن على الميزان، بالتالي لابد من مراعاة ذلك عند تطبيق النصائح المهمة المقدمة.

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