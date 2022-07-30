السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انطلاق أولى قوافل المعتمرين الأردنيين خلال أيام

السير: ضبط حافلة نقل تحمل 18 راكباً زيادة عن الحد المقرر

الدفاع الروسية: تدمير مقاتلة أوكرانية و13 مسيرة ومدفعين أمريكيين

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالاختناق غرب جنين

ضبط 81 مركبة تجاوزت الإشارة الحمراء

تشييع جثمان الشهيد الفتى أمجد أبو عليا في رام الله

إسبانيا تعلن ثاني حالة وفاة بجدري القرود

صحيفة تتحدث عن انقسام أوروبا بسبب روسيا

التربية: نتائج التوجيهي عبر الموقع الإلكتروني فقط ولن تُرسل عبر الرسائل النصية

تقرير دولي : الشرق الأوسط قد يصبح رائداً في مجال احتجاز الكربون عالمياً

السبت، 30-07-2022 01:52 م

نصائح مهمة يجب اتباعها عند قياس الوزن على الميزان

FY22RscXoAAgJIW


الوكيل الإخباري - نصائح مهمة يجب اتباعها عند قياس الوزن على الميزان، من أجل حصولك عزيزتي على نتائج دقيقة والانتباه إلى النظام الغذائي الذي سيساعدك في الحفاظ على صحة جسمك ووزنك في المجمل.

اضافة اعلان

 

علماً أن الوزن يتقلب على مدار اليوم، وبالتالي لابد من الأخذ بعين الاعتبار خلال تطرقنا إلى النصائح المهمة المقدمة، أننوضح الوقت المناسب والتعليمات الواجب توافرها عند قياس الوزن على الميزان.

أوضحت دكتورة فيروز، أن أفضل وقت لقياس الوزن هو الصباح الباكر وتحديداً بعد الاستيقاظ من النوع وإفراغ المثانة. أما بالنسبة إلى النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند قياس الوزن على الميزان، فهي:

 

مواعيد قياس الوزن
يفضل قياس الوزن مرة واحدة أسبوعياً للحصول على نتيجة دقيقة وصحيحة، علماً أن التقلبات اليومية التي تحدث في جسم المرأة يمكن أن تغير الوزن بشكل كبير عند قياسه يومياً. فهذه أحد النصائح المهمة التي يجب الإلتزام بها خلال مراحل إنقاص الوزن.

 

تثبيت الميزان
يعتبر تثبيت الميزان أحد النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند قياس الوزن، إذ يتطلب عدم تغييره خلال تخسيس الوزن، والتأكد من دقته ووضوح أرقامه.

 

أرض صلبة أثناء القياس
يجب وضع الميزان على أرض صلبة ومستوية، كذلك تجنب وضعه على السجاد أو الأرضيات غير المستوية، فهذه أحد النصائح المهمة التي يجب مراعاتها عند قياس الوزن على الدوام.


إستخدام القدمين بدون حذاء عند القياس
ينبغي الوقوف في وسط الميزان على كلتا القدمين معاً، والبقاء في وضعية ثابتة، كذلك عدم ارتداء الحذاء لحين الحصول على النتيجة النهائية  للوزن.وبشكل عام ينصح باتباع التعليمات التي توفرها الشركة المصنعة للميزان قبل استخدامه، لتطبيق النصائح المهمة السالفة الذكر بدقة.


اختيار الملابس المناسبة عند القياس
يستلزم عند قياس الوزن ارتداء الملابس الخفيفة والابتعاد عن المعاطف والجاكيتات السميكة، كونها قد تتسبب في زيادة الوزن على الميزان، بالتالي لابد من مراعاة ذلك عند تطبيق النصائح المهمة المقدمة.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
التقاطاااات

أضرار النباتات في غرفة النوم على الصحة

1 - Copy_18

نصائح للعناية ببشرة صحية خلال فصل الصيف

فوائد_فيتامين_c_الفوار

تناول الماء الفوار كل يوم.. هل هو صحي؟

191023064403957_shutterstock-567530098

إحمِ نفسك من السرطان من خلال خسارة 5% من وزنك

637939282260759605

دراسة تربط بين دهون الكبد ومرض القلب

915_893471_large

طرق للسيطرة على الشهية أمام مغريات الأطعمة الصيفية

أخبار متعلقة
adfc4d00-bc4b-4a30-ab2f-46726f02c94a

البقوليات.. لماذا تعد غذاءً مثالياً لك ؟

main_image62e1015d6659b

حِمية الأغذية النيئة.. تعرف على فوائدها

س

أطعمة تحد من خطر السرطان

2020_3_9_13_18_23_695

رجيم عشرة أيام.. سهل وسريع وصحي

jSYnY

هل يبني البروتين العضلات؟

200731103507142_البروتين-ينقص-الوزن

زيادة البروتين في الطعام تعزز التخلص من الوزن