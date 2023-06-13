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الثلاثاء، 13-06-2023 03:35 م

نصائح هامة لمرضى نقص الحديد

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الوكيل الإخباري- لا يحصل الجسم على كمية الحديد اللازمة في غالبية الحالات، وقد يعود ذلك لأسباب عديدة، ومن بينها وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، أو التبرّع المستمر وغير المنتظم للدم، أو اتباع حمية غذائية نباتية، وخصوصًا أن الحديد يتواجد بنسب كبيرة في اللحوم، والأسماك، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

ويصل الاحتياج اليومي التقريبي للحديد في الجسم إلى 18 مليغرامًا للرجال، و15 مليغرامًا للنساء.

وأشار موقع منظمة الصحة العالمية إلى أنّ الحديد عنصر أساسي يتمتّع بوظائف مهمّة، مثل نقل الأكسجين، وتوليف الحمض النووي، واستقلاب العضلات.

ويتمتع نقص الحديد بآثار سلبية على البالغين مثل الإرهاق، وضعف الأداء البدني، وانخفاض إنتاجية العمل، فضلاً عن تأثيره على الأنشطة الاجتماعية.

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ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بتناول اللحوم، والدواجن، والأسماك، والإكثار من الخضار الورقية، والبقوليات.

 

سي ان ان

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