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الأحد، 04-06-2023 04:53 م

تحذير هام .. نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري- يطلق على السكتة الدماغية "القاتل الصامت"، وذلك لخطورتها، كما أن القرارات الغذائية السيئة تضع الأساس لهذه الحالة الطبية الطارئة.

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وقالت الدكتورة شيرين قسام استشارية أمراض الدم في مصر : "الأطعمة الرئيسية التي قد تجعلك عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية هي "اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء".


تابعت: "يتم تغيير اللحوم المصنعة بطريقة ما من أجل الحفاظ عليها أو نكهتها"، حسب ما أوضحت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


وسلط بحث منشور في مجلة القلب الأوروبية الضوء أيضًا على هذا الخطر، وبالنظر إلى أكثر من 400000 مشارك من تسعة بلدان، حددت الدراسة الأطعمة المرتبطة بخطر الإصابة بالسكتات الدماغية الإقفارية والنزفية .


والأسوأ من ذلك، أن تناول 50 جرامًا فقط من اللحوم الحمراء والمعالجة التي يتم تناولها يوميًا كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بسكتة إقفارية بنسبة 14٪.


وأضافت: "عندما تم تعديل النتائج لاستهلاك أطعمة أخرى مثل الفواكه والخضروات، اختفى هذا الخطر، ما يعني أن استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة يعكس قلة الفواكه والخضروات في النظام الغذائي وسوء جودته على العموم."
كما أن اللحوم الحمراء والمعالجة مرتبطة بمجموعة كاملة من المشاكل الصحية، بدءًا من السرطان إلى أمراض القلب، وبالتالي كلما زاد استهلاكها زادت المخاطر.


لذا إذا كنت ستأكل اللحوم الحمراء والمعالجة، يجب تناول كمية قليلة منها والتأكد من تناولها مع الكثير من الفواكه والخضروات، ومع ذلك، من الأفضل تجنبها إطلاقا.


ولتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من الأفضل استبدال هذه اللحوم بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفاصوليا والمكسرات والبذور الصحية.


وأضافت الدكتورة: "إن تناول المزيد من الألياف الغذائية، وخاصة من الفواكه والخضروات، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مع فوائد إضافية للوقاية من أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع 2 وما إلى ذلك".

 

مصراوي


 




 

 


 

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