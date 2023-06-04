بالرغم من فوائده .. الشاي خطر على 5 فئات !

الوكيل الإخباري- يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشاي، نظرًا لما يحتوي عليه من فوائد صحية، ولكن يجهل بعض الأشخاص أن تلك الفوائد لا تشمل جميع الأشخاص حيث هناك بعض الفئات الممنوعة من تناوله.

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لذا وفقًا لما ذكره موقع timesofindia، سنتعرف على الفئات التي يجب أن تتجنب شرب الشاي.



مرضى الأرق

يحتوي الشاي على الكافيين بكميات هائلة، التي تؤثر على مرضى الأرق وقلة النوم بالسلب، حيث تتداخل الكافيين مع هرمون الميلاتونين الذي يؤثر على أنماط النوم الصحية بالسلب.



مرضى ارتفاع ضغط الدم

تناول الشاي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، لذا إذا كنت من مرضى ضغط الدم المرتفع يجب التوقف عن تناوله، وذلك لأن الكافيين لا يتناسب مع صحة مرضى ضغط الدم المرتفع.



مشاكل الكلى

شرب الشاي له تأثيرات متعددة على الصحة، ومن بينها خصائصه المدرة للبول، والتي تتسبب في حدوث ضغط كبير على الكليتين، نظرًا لمحتواه العالي من الكافيين.



نقص الحديد

يؤدي تناول الشاي في تقليل قدرة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة، وبالتالي يتسبب في نقص كرات الدم الحمراء.



الحوامل

يحتوي الشاي على نسبة كبيرة من الكافيين التي تؤثر على صحة الجنين والأم بشكل سلبي، حيث يزيد الكافيين من حدوث مضاعفات الحمل الخطيرة.

مصراوي