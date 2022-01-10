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الإثنين، 10-01-2022 03:39 م

نظام غذائي صحي لمرضى الروماتويد

نصائح-لمرضى-الروماتويد


الوكيل الإخباري - نظام غذائي صحي لمرضى الروماتويد، هو النظام الذي ينبغي على المصابين بمرض التهاب المفاصول الروماتويدي اتباعه لتحسين حالتهم الصحية ومنع المضاعفات الناجمة عنه.

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ويعاني مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض إلتهابي ناجم عن مهاجمة الجهاز المناعي لأنسجة الجسم بشكل خاطئ، من العديد من الأعراض المزعجة مثل تورم وتيبس المفاصل والتعب والحمى وفقدان الشهية.

 

 

ونظام غذائي صحي لمرضى الروماتويد يفترض أن يتضمن الآتي:

1 - التركيز على الأطعمة النباتية: وفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يجب أن يعتمد ما يقرب من ثلثي الطعام على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة التي تحد من الإلتهاب. أما الثلث الآخر من الطعام، فينبغي أن يشمل منتجات الألبان قليلة الدسم ومصادر البروتين النباتية .

2 - تناول أسماك المياه الباردة، مثل السلمون والرنجز والتونة والماكريل، وهي أسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية التي تساعد في محاربة وتقليل الإلتهابات.

3- زيت الزيتون البكر من الزيوت التي تساعد أيضاً في الحد والتخفيف من الإلتهاب، وله نفس مفعول الأدوية المضادة للإلتهابات مثل الأيبوبروفين والأسبرين. إذ يحتوي زيت الزيتون على مركب الأليوكانثال الذي يمنع عمل الإنزيمات المسببة للإلتهاب.

4 - تناول بعض المكملات الغذائية مثل السيلنيوم، أحد المضادات الطبيعية للأكسدة، يسهم في تقليل التهاب المفاصل الروماتويدي.

5 - فيتامين د فعال أيضاً في تقليل خطر التهاب المفاصل الروماتويدي، خصوصاً عند النساء الأكبر سناً، كونه يساعد على تنظيم جهاز المناعة. ويمكن الحصول على فيتامين د من البيض والحبوب والحليب قليل الدسم.

 

 

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