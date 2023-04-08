نقص هذا الفيتامين يتسبب بفقر الدم !

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن هناك خرافة شائعة بين الكثيرين عن مرض فقر الدم، لا تمت للواقع بصلة.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الخرافة التي يقصدها هي "اعتقاد العديد من الأشخاص أن الأنيميا تحدث الإصابة به بسبب نقص الحديد فقط".



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن معدن الحديد ليس العنصر الغذائي الوحيد الذي يؤدي نقصه في الجسم إلى الإصابة بالأنيميا، بل هناك عناصر غذائية أخرى إذا انخفضت عن المعدل الطبيعي، يزداد خطر التعرض لفقر الدم.



وأضاف أن الأنيميا تنتج أيضًا عن نقص فيتامين B12 وتراجع مستويات حمض الفوليك بالجسم، لأن الاثنين يشاركان الحديد في إنتاج كريات الدم الحمراء.



وأشار موافي إلى وجود أسباب أخرى للإصابة بالأنيميا غير نقص حمض الفوليك والحديد وفيتامين B12، أبرزها:

- الفشل الكلوي.

- فشل نخاع العظم.

- تكسير كريات الدم الحمراء.

- النزف المستمر.

الكونسلتو الطبي