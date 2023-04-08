السبت 08-04-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أردنيون يوظفون التكنولوجيا في توفير قراءات الطقس والتربة للمزارعين

البحرية الأميركية ترسل غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط

الحكومة تثبت سعر الغاز البترولي المسال للقطاع الصناعي

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

إدانة طبيب نسائية معروف بجرم التسبب بوفاة جنين

الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي

أميركا.. تحقيق موسع بعد الوثائق السرية المسربة

الأوقاف: تكليف 386 عاملا على حساب صندوق الدعوة في عامين

وزير المياه: مشاكل جيولوجية في أساسات سد ابن حماد زادت التكلفة الى الضعف

السبت، 08-04-2023 02:31 م

نقص هذا الفيتامين يتسبب بفقر الدم !

istock-636784232


الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، أن هناك خرافة شائعة بين الكثيرين عن مرض فقر الدم، لا تمت للواقع بصلة.

اضافة اعلان


وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الخرافة التي يقصدها هي "اعتقاد العديد من الأشخاص أن الأنيميا تحدث الإصابة به بسبب نقص الحديد فقط".

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن معدن الحديد ليس العنصر الغذائي الوحيد الذي يؤدي نقصه في الجسم إلى الإصابة بالأنيميا، بل هناك عناصر غذائية أخرى إذا انخفضت عن المعدل الطبيعي، يزداد خطر التعرض لفقر الدم.


وأضاف أن الأنيميا تنتج أيضًا عن نقص فيتامين B12 وتراجع مستويات حمض الفوليك بالجسم، لأن الاثنين يشاركان الحديد في إنتاج كريات الدم الحمراء.


وأشار موافي إلى وجود أسباب أخرى للإصابة بالأنيميا غير نقص حمض الفوليك والحديد وفيتامين B12، أبرزها:
- الفشل الكلوي.
- فشل نخاع العظم.
- تكسير كريات الدم الحمراء.
- النزف المستمر.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cheveux_blanc_n1230331113955209_

نقص 4 فيتامينات ومعادن قد يكون السبب وراء الشيب المبكر

2021_5_24_13_39_38_155

الرجال أم النساء.. أيهم الأكثر عرضة للإصابة بالقولون العصبي؟

642ea88c4236040b6c26b935

استهلاك أكثر من مشروب سكري واحد أسبوعيا يزيد من خطر 45 حالة صحية مختلفة بينها السرطان

1_426272_highres

ما الفرق بين التوتر الجيد والسيء؟

2023462118203731R

دراسة : نقص فيتامين "د" وقت الحمل يؤثر على سلوك الطفل

2088897

كم نحتاج أن ننام يومياً حتى نتخلص من الأمراض؟

أخبار متعلقة
2019_10_2_18_9_20_978

5 أضرار لكثرة النوم أثناء الصيام

2023441357295486M

3 أسباب لاغماء الأطفال .. وطريقة الاسعاف الأولي

22

الشد العضلي أثناء الصيام .. 4 فئات أكثر عرضة له

naom_58d3953f9add6-1440x907

الوفاة المفاجئة بسبب الأزمة القلبية .. ما اسبابها؟

دليلك-الشامل-للإمساك-عند-الرضع

الإمساك الشديد عند الأطفال .. متى يستدعي الجراحة؟

SnyQ0WuGb7WSOn4cmZTAc9CUN7d3GwC0nfuEmtEi

5 خطوات للتخلص من الخمول نهار رمضان