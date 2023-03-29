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الأربعاء، 29-03-2023 01:23 م

الوفاة المفاجئة بسبب الأزمة القلبية .. ما اسبابها؟

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الوكيل الإخباري-تعتبر الأزمة القلبية المفاجئة حالة صحية طارئة حيث يتوقف فيها القلب عن النبض فجأة، بسبب حدوث مشكلة أدت إلى توقفه عن ضخ الدم وترك الخلايا غير قادرة على تلقي الأكسجين الذي تحتاجه، حسبما نشر موقع "My Cleveland clinic".

وبسبب نقص الأكسجين في الخلايا، يمكن أن تتحول السكتة القلبية المفاجئة إلى الوفاة خلال دقائق.

تحدث الأزمة القلبية المفاجئة عند وجود خلل وعدم انتظام في النظام الكهربائي للقلب، فضلا عن نبض القلب بسرعة خطيرة والرجفان البطيني، وكل هذه التغييرات الكهربائية تجعل القلب لا يستطيع ضخ الدم، ومن ثم لا يصل الدم إلى بقية أجزاء الجسم، وتحدث الوفاة ما لم يبدأ العلاج الطارئ على الفور.

أعراض الأزمة القلبية

أكثر من نصف الحالات تحدث السكتة دون أي أعراض مسبقة، لكن أحيانًا تظهر علامات، مثل:

- الإغماء وفقدان الوعي.

-سرعة ضربات القلب.

-ألم الصدر.

-الدوخة.

- ضيق في التنفس.

-الشعور بالغثيان والقيء.

أسباب الأزمة القلبية
قد تشمل الأسباب أمراض الشريان التاجي أو عيوب القلب الخلقية منذ الولادة أو تغييرات في بنية القلب بسبب مرض أو عدوى أو النشاط البدني المكثف والمجهد أو فقدان الدم.

يمكن أن تساهم بعض العوامل أيضًا في ذلك، مثل الوراثة أو الإصابة بالسمنة والسكري أو تناول أدوية معينة.

ماذا تفعل لإنقاذ المصاب بالأزمة القلبية؟
هناك بعض الاجراءات التي يجب اتخاذها لإنقاذ حياة المصاب بهذه الحالة فور التعرض لها، وذلك من خلال:

- الاتصال بالطوارئ على الفور.

- عمل الإنعاش القلبي الرئوي للمصاب لأنه قد ينقذ حياته من خلال الحفاظ على دوران الدم والأكسجين حتى وصول المساعدة الطبية.

- استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي AED إذا كان متوفرًا.

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الكونسلتو الطبي 

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