5 أضرار لكثرة النوم أثناء الصيام

الوكيل الإخباري- يقبل بعض الأشخاص على النوم لساعات طويلة في نهار شهر رمضان المبارك، لتجنب الشعور بمشاق الصيام، دون الانتباه أن لهذه العادة الخاطئة تأثيرات سلبية على صحة الجسم.



في السطور التالية، نستعرض أسباب كثرة النوم في رمضان ومخاطرها وطرق التغلب عليها، وفقًا لموقع "WebMD".



أسباب كثرة النوم أثناء الصيام

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يرجع سبب كثرة النوم في رمضان إلى العوامل التالية:



- تغيير النظام الغذائي.

- تغيير مواعيد تناول الطعام.

- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلًا.

- انخفاض طاقة الجسم، بسبب التوقف عن الطعام والشراب لساعات طويلة.

- تناول بعض الأدوية باستمرار، مثل المهدئات ومضادات الهيستامين والمسكنات ومضادات الاكتئاب.

- الإفراط في تناول الوجبات الدسمة في وجبتي الإفطار والسحور.



أضرار كثرة النوم أثناء الصيام

لا خلاف على أن النوم مفيد للجسم، ولكن كثرته تهدد الصحة العامة بمجموعة من الأضرار، وتشمل:

- الصداع.

- آلام الظهر.

- زيادة الوزن.

- تقلب المزاج.

- ضعف التركيز.



وإذا استمر الشخص في النوم لساعات طويلة، يصبح أكثر عرضة للإصابة بـ:



- السمنة المفرطة.

- ارتفاع ضغط الدم.

- أمراض القلب.

- السكتة الدماغية.



نصائح للنوم في رمضان

هناك إرشادات يجب اتباعها خلال شهر رمضان، للنوم بشكل صحي، أهمها:

- النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميًا.

- تجنب الكافيين قبل النوم، منعًا للإصابة بالأرق.

- تناول الأطعمة الدسمة بكميات قليلة.

- عدم النوم بعد الأكل مباشرة.

- الانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا.

- مراجعة الطبيب المعالج، لمعرفة التعديلات على جرعات الأدوية التي قد تؤثر على النوم ومواعيد الحصول عليها في رمضان.



الكونسلتو الطبي

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