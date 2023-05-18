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الخميس، 18-05-2023 09:34 ص

نوع من الفاكهة من الخطر تناوله على الريق

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الوكيل الإخباري- يعتبر بعض الأشخاص أن تناول الفواكه جزءًا من النظام الغذائي الصحي، لذا يستهلون بها يومهم، لكن رغم ذلك لا يوصي خبراء التغذية بتناول فواكه محددة على الريق وأخرى تكون جيدة.

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نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من الفواكه الممنوعة أو المسموحة لتناولها على الريق، وفقًا لموقعي "Health line" و"Only my health".


فواكه مسموح تناولها على الريق


1-البطيخ

يعتبر البطيخ أحد الفواكه الصيفية، التي تحمي الجسم من الجفاف الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، فضلًا عن كونه يرطب الجسم ويساعد في تحسين حركة الأمعاء، لكونه يحتوي على مادة الليكوبين والتي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة، لذا لن يكون تناول البطيخ ضارًا عند تناوله مع الجبن في وجبة الإفطار.

2-البابايا
تحتوي البابايا على كميات عالية من الألياف التي تنظم حركة الأمعاء، فهو من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها على معدة فارغة، وتساعد البابايا في التخلص من السموم في الجسم، تتوفر البابايا في الصيف ويمكن تناولها على وجبة الإفطار.


فواكه ممنوع تناولها على الريق


-الحمضيات
تجنب تناول الحمضيات والفواكه الغنية بالألياف مثل البرتقال والأناناس والكيوي والليمون والجوافة في الصباح، لأنها تتسبب في التالي:


- يؤدي ارتفاع نسبة الفركتوز إلى ارتفاع مستويات سكر الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.


-تحتوي الفواكه السابقة على الألياف الغذائية، ما يتسبب في بطء عملية التمثيل الغذائي.


نصائح عند تناول الفاكهة على الريق
-تقطيع كميات صغيرة من الفاكهة وتناولها مع وجبة.
-تجنب تناول الفواكه على معدة فارغ؛ لمرضى السكري، لأنها تتسبب في رفع مستويات سكر الدم، خاصًة البطيخ والأناناس.
يعتقد خبراء التغذية أن تناول الفاكهة لا يرتبط بتوقيت محدد، لكن يفضل تناول 5 حصص من الخضراوات والفاكهة طوال اليوم.

 

الكونسلتو الطبي

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