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الأحد، 26-11-2023 12:22 م

نوم الرضيع بجوار الأم.. أفضل لنموه

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الوكيل الإخباري - سلطت بحث جديد الضوء على فوائد وسلبيات نوم الطفل بجوار الأم أو في نفس الغرفة، وساعات نوم الرضيع، والرضاعة، والإجهاد.

وأشار البحث إلى تفضيل الأمهات لنوم الطفل بنفس الغرفة للرضاعة في الأشهر الأولى من عمره، ولكن الدراسات لم تجد فرقاً في الرضاعة، عند نومه بسرير منفصل، أو مشترك مع الأم.

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وأعد البحث الذي نشره موقع "ذا كونفيرسيشن"، باحثان في جامعة كيبيك الكدية، وراجعا بيانات دراسة قاست مقدار النوم في 6 و12 و18 شهراً لمجموعة الأطفال يشاركون الأم النوم نفس السرير، أو الغرفة.


وتبين أنه في الحالتين كان لديهم المزيد من الاستيقاظ الليلي في 6 أشهر، وتكرّر نفس المعدل في 12 و18 شهراً، مقارنة مع الأطفال الذين ينامون بمفردهم.
وأظهرت البيانات أنه في الشهر الـ 12، حصل الأطفال الذين ينامون منفصلين على متوسط وقت نوم أطول.


الإجهاد
من ناحية أخرى تفيد الأمهات اللاتي ينمن بجوار أطفالهن أنهم  ينامون بسهولة أكبر، ولكنهم يستيقظون بشكل متكرر.


وأشار البحث إلى دراسة علمية وجدت أن الاتصال الجسدي، والقرب في نفس الغرفة، يعززان تزامن إيقاع الساعة البيولوجية للطفل، مع إيقاع الوالدين. ما يساعده على تعزيز نومه، ويجعل الآباء أكثر انتباهاً لإشاراته.


وبينت البيانات أن للأطفال الذين ينامون في نفس الغرفة أو السرير، مستويات قلق أقل في سن ما قبل المدرسة مقارنة مع الذين ناموا منفردين بعد أقل من 6 أشهر من الولادة.


وأظهرت دراسة أخرى، أن للأطفال الذين ناموا مع أحد الوالدين، استجابة أقل للضغط في شهرهم الـ 12 مقارنة مع الذين لم يفعلوا.

 

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