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الثلاثاء، 17-11-2020 01:53 م

هذا مايحدث لجسمك عند السهر ليلاً والنوم نهاراً

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الوكيل الإخباري _ يلعب النوم دورا اساسيا في صحة الانسان ، ويؤثر النوم نهاراً والسهر المتأخر ليلاً على الساعة البيولوجيّة للجسد، ما يؤدّي لاضطرابه.

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وقد اشار الدكتور ديرك كريغر، استشاري الأعصاب بمستشفيات ميديكلينيك في دبي، أنّ أعراض عكس الساعة البيولوجيّة تتضمّن الشعور بالخمول وفقدان التركيز بسبب تراجع النشاط الذهني، وإرباك النظام الغذائي.

 


تعرف على ابرز الأعراض التي ترافق السهر:

1-    شعور بالخمول وفقدان التركيز.


2-   فقدان الشهيّة لارتباك النظام الغذائي.


3-   الإصابة المتكرّرة بالإمساك.


4-   تحفيز الأمراض العصبيّة.


5-   تقليل كثافة العظام.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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