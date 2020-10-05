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الإثنين، 05-10-2020 11:25 ص

هذا ما يحدث عند صبغ الشعر وهو مبلل!

صبغة-طبيعية-للشعر


الوكيل الاخباري - قد تتفاوت الآراء بشأن جدوى صبغ الشعر وهو مبلل من عدمه، فبينما نجد كثيرات يملن لصبغه وهو مبلل، نجد أن أخصائيي تصفيف الشعر في الصالونات يفضلون صبغه وهو جاف، لكن ما يبدو واضحا هو أن الأمر كله يعود إلى نوع الصبغة المستخدمة.

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ولمن يتساءل عن إمكانية صبغ الشعر وهو مبلل، فلا مانع من القيام بذلك، وهناك كثير من الحالات، حتى في صالونات الشعر، التي يتم فيها صبغ الشعر وهو مبلل بشكل طبيعي.


والحقيقة هي أن الشعر يتم صبغه وهو مبلل مرات أكثر مما تتصورها النساء، لكن الفارق بين صبغه وهو مبلل وصبغه وهو جاف هو مدة بقاء الصبغة على الخصل، والفكرة هي أن الشعر المبلل لا يجعل الخصل أقل امتصاصا (بل في الواقع يجعلها أكثر امتصاصا) أو عرضة للتغيير. وتبقى التفصيلة الوحيدة التي تحدد ما إن كنت بحاجة لصبغ الشعر وهو مبلل أو جاف هي المتعلقة بنوع تركيبات الألوان التي تستخدمينها.


وبالنسبة لفوائد صبغ الشعر وهو مبلل فهي كما يلي:
- توزيع لون الصبغة على الشعر بالتساوي بفضل رطوبة الماء المضافة، وذلك على عكس ما يحدث عند الإقدام على صبغ الشعر وهو جاف، حيث يتطلب الأمر حينها قدرا أكبر من الاعتناء لضمان تشبع كامل الخصل بالصبغة على أفضل نحو ممكن.


- الشعر يصبح أكثر امتصاصا وهو مبلل، حيث يتسم بدرجة مسامية أعلى وهو مبلل، ما يعني أن الطبقة الخارجية للخصل تفتح نفسها قليلا وتصبح جاهزة لامتصاص السوائل.


- الشعور بسهولة وأريحية بشكل أكبر عند وضع أي من منتجات الشعر عليه وهو مبلل، وهو ما يمكنك أن تلمسيه بالمقارنة مع طريقة وضع الصبغة على الشعر وهو جاف.


أما بالنسبة للعيوب، فهناك بعض العيوب المحدودة، مثل:
- عدم توزيع الصبغة بشكل متساوٍ، فرغم أن الرطوبة المضافة تساعد في ذلك، لكن تنفيذ العملية يبدو أقل دقة فيما يتعلق بتلك الجزئية، وهو ما يتطلب عناية إضافية.


- تسبب المياه الموجودة على الشعر في تخفيف لون الصبغة بعض الشيء.


- الشعر وهو مبلل يكون أكثر عرضة للمخاطر، لأن الطبقة الخارجية التي تغلف الخصل تفتح نفسها في تلك الحالة، ما يضعف الروابط التي تحمي عادة قشرتنا الداخلية.


وبالنسبة لأفضل أنواع صبغات الشعر التي تعمل بشكل جيد مع الشعر المبلل فهي:
- الصبغات شبه الدائمة.
- الصبغات نصف الدائمة.
- الصبغات المؤقتة الأخرى.

 

شاشة نيوز

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