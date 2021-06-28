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الإثنين، 28-06-2021 08:54 م

هذا ما يحدث لجسمك إذا أكلت بذور عباد الشمس

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الوكيل الاخباري - أعلنت خبيرة تغذية أن بذور عباد الشمس التي يتناولها الناس بكميات مختلفة، مفيدة للجسم.اضافة اعلان

 
وأشارت الخبيرة، إلى أن بذور عباد الشمس غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للجسم، مثل فيتامين E، الذي يحيد الجذور الحرة ويحمي أغشية الخلايا من التلف. 

وقالت، "هذا الفيتامين يخفف الالتهابات وأعراض التهابات المفاصل والروماتيزم والربو.

 كما يخفض من خطر الإصابة بسرطان القولون. وتحتوي بذور عباد الشمس على نسبة عالية من الفيتوسترولز Phytosterols، الذي بدوره يحيد الكوليسترول وبالتعاون مع فيتامين Е "يحمي جدران الشرايين من تكوين لويحات الكوليسترول، ما يمنع الإصابة بتصلب الشرايين والجلطة الدماغية".

وعلاوة على هذا، تحتوي بذور عباد الشمس على عنصر المغنيسيوم، الذي يخفف آلام العضلات ويخفف التعب وضيق التنفس ويهدئ الأعصاب ويخفض مستوى ضغط الدم ويساعد على التخلص من الصداع النصفي.

وتضيف الخبيرة، "كما تحتوي هذه البذور على عنصر نشط آخر، هو عنصر السيلينيوم، الذي يدخل ضمن منظومة الجسم المضادة للأكسدة. هذا العنصر يمنع تطور مرض السرطان ويحسن عمل عضلة القلب وهو ضروري لعمل هرمونات الغدة الدرقية بصورة طبيعية".

ولكن مقابل هذه الفوائد، هناك سلبيات، حيث لا ينصح كل من يعاني من التهابات في المعدة والقولون والبنكرياس وقرحة المعدة من تناول بذور عباد الشمس بكميات كبيرة لأنها قد تسبب تفاقم أمراض الجهاز الهضمي. كما أن ارتفاع نسبة الدهون في هذه البذور وارتفاع السعرات الحرارية (حوالي 600 كيلوسعرة لكل 100 غرام من البذور) لا ينصح كل من يعاني من الوزن الزائد بتناول أكثر من 10-20 غراما منها في اليوم.

 




 

 


 

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