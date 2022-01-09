هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل الكستناء

الوكيل الإخباري - تعتبر الكستناء أو ما يُعرف بـ "أبو فروة"، أحد أنواع المكسرات المفضّلة في فصل الشتاء، لما تحتويه من عناصر غذائية هامة للجسم.

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فوائد صحية مثالية للجسم عندما نأكل الكستناء





خفض الكوليسترول

إن الاستهلاك المنتظم للكستناء له فوائد صحية مختلفة، مثل خفض الكوليسترول، وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.

إنتاج الطاقة

الكستناء مصدر لفيتامين B1، والذي يعرف أيضًا باسم الثيامين. والفيتامين B1 هو جزء من أنزيم ضروري لإنتاج الطاقة بشكل أساسي من الكربوهيدرات التي نتناولها، كما أنه يساهم في تعزيز النمو الطبيعي.

مكافحة التعب



تعتبر الكستناء مصدرًا لفيتامين C، حيث يتجاوز الدور الذي يلعبه هذا الفيتامين في الجسم خصائصه المضادّة للأكسدة، ويساهم في صحة العظام، الغضاريف، الأسنان واللثة، بالإضافة إلى ذلك فهو يحمي من الالتهابات ويسرّع الشفاء.

خسارة الوزن

إن خسارة الوزن واحدة من فوائد الكستناء، فالكستناء تتميّز بقلّة سعراتها الحرارية، وغناها بالألياف التي تساعد في زيادة الإحساس بالشبع لمدة أطول مما يقلّل تناول الوجبات، وبالتالي خسارة الوزن.

تقليل خطر الإصابة بفقر الدم

إن تقليل خطر الإصابة بفقر الدم هو أحد فوائد الكستناء الجيدة لمن تعانين من فقر الدم الناتج من نقص الحديد، فالكستناء تحتوي على نسب عالية من الحديد الذي يساهم في تكوين كريات الدم الحمراء

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