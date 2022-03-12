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السبت، 12-03-2022 02:46 م

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب زيت الزيتون على الريق

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الوكيل الإخباري - يحتوي زيت الزيتون على الكثير من الفوائد لجسم الإنسان ، ولكن ما هي فوائد  شرب زيت الزيتون على الريق؟

1-يساعد تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا، في تحسين صحة الإنسان وذلك لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة والعناصرالغذائية المهمة مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة.

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2- يساعد زيت الزيتون في تليين المعدة والتخلص من الإمساك، وذلك عن طريق تناول ملعقة واحدة على الريق مع ملعقة من عصير الليمون لزيادة تسريع عملية الهضم.


3-يفيد تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق في القضاء على قرحة والتهاب المعدة، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي بما فيذلك التخلص من الغازات والانتفاخ.


4- يساهم بفعالية في حماية الكبد لمرضى فيروس سي، يمكن تناول كوب من عصير الجريب فروت مع ملعقة من زيت الزيتون صباحا حيثيعمل على الحد من قدرة فيروس سي على الانتقال إلى الخلايا السليمة وتدميرها.


5- يساعد تناول زيت الزيتون على الريق في عملية التنحيف حيث يقلل من الشهية والجوع، وذلك بسبب غناه بحمض الأوليك، الذي يذهبمباشرة إلى الأمعاء الدقيقة؛ حيث يتحول إلى هرمون "أوليو ليثانولاميد"، الذي يعمل بدوره على إعطاء الشعور بالشبع في المخ والحد من الشعور بالجوع.


6- تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون يوميا، يعمل على ضبط مستوى الكوليسترول الضار في الدم والدهون الثلاثية.

 

البيان 

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