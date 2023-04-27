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الخميس، 27-04-2023 09:33 ص

دراسة : العزف وسماع الموسيقى يبطئ شيخوخة الدماغ

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الوكيل الإخباري- توصلت دراسة جديدة إلى أن العزف والاستماع إلى الموسيقى يساعد في إبطاء تدهور الوظيفة المعرفية لدى كبار السن، إذ أدت الموسيقى إلى زيادة المادة الرمادية في المخ، ورفع مرونته، لكن لم توقف الضمور بسبب الشيخوخة.

وأجريت الدراسة في جامعة جنيف، واستمرت تجربتها 6 أشهر، بعزف الموسيقى 5 أيام في الأسبوع 30 دقيقة. ونشر النتائج موقع "مديكال نيوز توداي".

وأظهرت التجربة تحسّن الذاكرة العاملة للمشاركين في الاختبارات المعرفية 6%. وعزا الباحثون ذلك إلى زيادة في المخيخ،  المنطقة المرتبطة بالذاكرة العاملة.

وشارك في التجربة 132 مشاركاً تراوحت أعمارهم بين 62 و78 عاماً. لم يحصل أي منهم على معدل مماثل من التدريب الموسيقي في حياتهم. وكانوا جميعاً في صحة بدنية وعقلية جيدة، ولا يعتمدون على أجهزة سمع. وخضعوا لفحوصات للدماغ بالرنين المغناطيسي، وقياس مستوى الذاكرة قبل وبعد التجربة.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأنشطة متعددة الوسائط، بما في ذلك الاستماع إلى الموسيقى، توفر التمارين اللازمة لمناطق الدماغ المتعددة لزيادة المرونة التي تعيد تنظيم روابط ومسارات الخلايا العصبية في المخ.

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