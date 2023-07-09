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الأحد، 09-07-2023 03:55 م

هذه هي مزايا كريم الشمس الملون

افضل-واقي-شمس-للبشرة-الحساسة


الوكيل الإخباري- إن كريم الشمس الملون يتمتع بمزايا عديدة، حيث إنه لا يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وبالتالي من حروق الشمس وشيخوخة البشرة وسرطان الجلد فحسب، بل يعتبر أيضاً بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة متجانسة وموحدة اللون من خلال إخفاء مواضع الاحمرار والبقع والشوائب.

وعن كيفية تطبيق، أوردت مجلة "Jolie" المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي في البداية تنظيف البشرة وتجفيفها جيداً، ثم وضع كمية مناسبة من كريم الشمس الملون على الوجه والرقبة وتوزيع الكريم بقدر متساو بواسطة الأنامل أو بواسطة إسفنجة، ثم ترك الكريم لبعض دقائق حتى تمتصه البشرة جيداً.

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ومن المهم أيضاً وضع كريم الشمس الملون بشكل متكرر، لا سيما عند التعرض للشمس لمدة طويلة، نظراً لأن الكريم قد يتعرض للتلطخ بفعل العرق.

 

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