هل أحتاج طبيب نفسي؟

الوكيل الإخباري - قد يمر الإنسان بعدة ظروف قاسية تؤثر على صحته النفسية، وقد تتنوع هذه الظروف بفقد من يحب، أو التعرض للفشل في الحياة المهنية، أو مواجهة صعوبات في حياته، مما ينتج عنه تقلبات مزاجية يصاحبها شعور بالقلق والتوتر، لكن متى يحتاج الشخص إلى زيارة طبيب أو أخصائي نفسي؟

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متى أحتاج طبيب نفسي؟

يمكن أن يحتاج الشخص إلى زيارة طبيب نفسي أو أخصائي نفسي إذا لاحظ وجود ردود أفعال لديه أو سلوكيات تؤثر على حياته اليومية نتجت عن الظروف التي واجهها، ففي هذه الحالة لا بد من اللجوء لمختص للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين، لذا إذا كنت تعاني من أحد الأمور التالية يُنصح بأن تقوم بزيارة الطبيب النفسي:



1- عدم التحكم بالعواطف: من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالغضب والحزن والإنفعال بين وقت لآخر، لكن إذا لاحظ أنه لا يستطيع التحكم بمشاعره ولا يمكنه السيطرة عليها فلا بد من أن يلجأ للمساعدة ليتمكن من التعامل مع عواطفه بشكل صحيح.



2- تغير نمط النوم: قد يواجه الشخص اضطرابات في النوم تؤثر على جودة نومه، مثل عدم القدرة على النوم بعمق، أو النوم بشكل متقطع، أو النوم بشكل أقل أو أكثر من المعتاد لفترات طويلة، في هذه الحالة لا بأس من زيارة أخصائي نفسي.



3- تناول الكحول والمخدرات: يمكن أن يلجأ الإنسان إلى سلوكيات خاطئة لتخطي المشاعر والمشاكل التي يواجهها، أو لتفريغ غضبه أو حزنه، ومن هذه السلوكيات تناول المخدرات أو الكحول، لكن هذه السلوكيات مدمرة وتعتبر طريق هلاك الإنسان، لذا تستدعي هذه الحالة اللجوء للطبيب أو الأخصائي النفسي ليساعد الفرد على مواجهة مشاعره والتخلص من مشاكله النفسية.



4- التغيرات في الأداء الدراسي أو في العمل: تستدعي بعض التغيرات المفاجئة السلبية في الحياة العملية اللجوء إلى مساعدة مختص نفسي، مثل تدني المستوى الأكاديمي على الرغم من بذل الجهد، أو مواجهة صعوبة في التركيز في العمل وأداء المهام الوظيفية على أكمل وجه.



5- الرغبة في العزلة: قد يميل الفرد إلى الإنعزال والابتعاد عن الجمعات والمناسبات الإجتماعية، ويفضل البقاء لوحده طوال الوقت، وتعتبر هذه من علامات الاكتئاب أو القلق الحاد، ويمكن للأخصائي النفسي أن يساعد في مثل هذه الحالات.



6- الأمراض الجسدية غير المبررة: تؤثر الصحة النفسية على الصحة الجسدية للفرد، حيث أنوجود آلام وأعراض لأمراض جسدية دون وجود تفسير أو سبب عضوي لها قد يكون سببه مشاكل نفسية تتطلب مساعدة أخصائي نفسي لعلاجها.



7- اليأس: من أحد أهم العلامات التي تستدعي تدخلًا من متخص نفسي أن تسيطر الأفكار السلبية على تفكير الشخص، حيث يعتبر اليأس من الحياة والرغبة بالموت من أخطر العلامات التي تستدعي اللجوء إلى طبيب نفسي.



علامات تدل على الحاجة لطبيب نفسي

هناك علامات تدل على الحاجة لطبيب نفسي، ومن أبرزها ما يلي:



- تشوش في الأفكار وصعوبة السيطرة عليها أو تنظيمها.

- اضطرابات في الطعام وتغييرات مفاجئة في الشهية.

- القلق بشكل مفرط ومستمر، والمخاوف المبالغ بها.

- مواجهة مشاكل في العلاقات الاجتماعية وصعوبة في بناء العلاقات أو المحافظة عليها.

- تغيرات في الرغبة الجنسية.

- ازدياد التخيلات والأوهام والهلوسة والإنفصال عن الواقع.

- فقدان الشغف في الاهتمامات والأنشطة المعتادة.

- الشعور بالحزن بطريقة تؤثر على الحياة اليومية، أو الشعور بالقلق، وبالغضب بصورة مستمرة لمدة تزيد عن 6 أشهر.

- وجود أفكار انتحارية أو رغبة بإيذاء النفس أو ايذاء الغير.

- الكوابيس المتكررة التي تقلق نوم الفرد.



أسباب أخرى لزيارة طبيب نفسي

هناك مؤشرات وأسباب أخرى تُعتبر من الأسباب الرئيسية لزيارة طبيب نفسي، ومنها:



1- وجود حالات لأمراض نفسية في العائلة أو وجود استعداد وراثي لها.

2- وجود خلل في كيمياء الدماغ.

3- التعرض لاكتئاب ما بعد الولادة.

4- المعاناة من سوء التغذية.

5- امتلاك رُهاب أو ما يعرف بالفوبيا، وهي الخوف الشديد غير المنطقي من شيء معين.

6- مواجهة صدمات سابقة مثل التعرض للاعتداء الجسدي أو الجنسي، أو التواجد في موقف مأساوي، أو النجاة من كارثة طبيعية، وغيرها.

