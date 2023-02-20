هل أدوية خفض الحرارة آمنة للحمل؟

الوكيل الإخباري- ارتفاع الحرارة خلال الحمل ليس أمراً جيداً للحامل أو للجنين، لذلك من الضروري البقاء في السرير عند الشعور بالمرض، وتجنّب الحرّ والتعرّق تحت الأغطية.



وبحسب خبراء "بيبي سنتر"، يمكن للحامل تناول الباراسيتامول لعلاج الحمّى، لكن ينبغي استخدام هذا الخافض للحرارة لأقصر فترة ممكنة.

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ويُنصح بتجنّب مسكنات الأيبوبروفين خلال الحمل، وخاصة خلال المرحلتين الأولى والثالثة.



ويساعد شرب الكثير من الماء، إلى جانب الراحة على خفض الحرارة، لكن إذا ارتفعت إلى 39 درجة مئوية تنبغي مراجعة الطبيب، وكذلك إذا كانت الحمّى غير مصحوبة بأعراض البرد أو الإنفلونزا، فقد يوصي الطبيب بإجراء فحص للبول أو للدم.

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