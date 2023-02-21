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الثلاثاء، 21-02-2023 03:55 م

هل ارتفاع الكوليسترول يسبب كثرة التبول؟.. طبيب يجيب

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الوكيل الإخباري- يعد ارتفاع الكوليسترول من أخطر الأمراض الشائعة حول العالم، يعاني بعض المصابين به من الإسهال وكثرة التبول دون معرفة السبب وراء ذلك.

أسباب كثرة التبول والإسهال عند مرضى الكوليسترول
في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض الباطنة والسكر في مصر ، إن ارتفاع الكوليسترول ليس له تأثير على حركة الأمعاء أو نشاط المثانة.

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وأضاف استشاري الباطنة أن سبب معاناة بعض مرضى الكوليسترول المرتفع من كثرة التبول والإسهال يرجع إلى الأدوية التي يحصلون عليها، لخفض مستوياته في الدم.


الآثار الجانبية لأدوية الكوليسترول
وأكد أنور أن أدوية الكوليسترول قد تسبب أيضًا ضعف في العضلات وارتفاع بوظائف الكبد، مناشدًا المرضى بمراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض غريبة بعد تناولها، لتقليل الجرعات أو استبدالها بعقاقير أكثر أمانًا.
ونقلًا عن موقع "WebMD"، تشمل الآثار الجانبية لأدوية الكوليسترول المشكلات التالية أيضًا:
- تقلصات المعدة.
- القيء.
- الصداع.
- الدوخة.
- النعاس.
- التعب.
- مشاكل النوم.
- الطفح الجلدي أو احمرار الجلد.


وأشار إلى أن ارتفاع الكوليسترول يصنّفه الأطباء ضمن الأمراض الصامتة، لأن غالبًا ما تحدث الإصابة به دون أعراض، مشددًا على ضرورة قياس مستوياته في الدم بين حينٍ وآخر، للكشف المبكر عنه وعلاجه سريعًا.

 

الكونسلتو الطبي 

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