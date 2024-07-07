هل الكرز مفيد لمقاومة الأنسولين؟‎

الوكيل الاخباري- تعتبر مقاومة الأنسولين حالة صحية، حيث تصبح خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، فالبحث عن الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين يعد من الأمور الهامة للحفاظ على صحة جيدة.



فوائد الكرز لمقاومة الأنسولين

1- غني بالألياف

يحتوي الكرز على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تساعد هذه الألياف في بطء امتصاص السكر في الدم، مما يقلل من ارتفاع مستويات السكر بعد تناول الطعام.



2- مليء بمضادات الأكسدة

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يعد الكرز من الفواكه الغنية بكميات كبيرة من مضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، الذي يساهم في تقليل الالتهابات وتحسين وظيفة الأنسولين في الجسم، فهذه المضادات تساعد في حماية خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين إلى جانب تقليل فرص الإصابة بالأمراض.



3- مؤشر جلايسيمي منخفض



يمتلك الكرز مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم عند تناوله، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر مستقرة ويساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، ولكن يجب الحرص جيدًا على تناوله بكميات معتدلة دون الإفراط في تناوله.



4- تحسين حساسية الأنسولين



أشارت نتائج بعض الدراسات، إلى أن تناول الكرز يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، فمركبات الفلافونويد والبوليفينول الموجودة في الكرز تلعب دورًا في تحسين استجابة الخلايا للأنسولين وتقليل مقاومته.