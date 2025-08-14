"الصحة العالمية": نحو 15 ألف مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة

ودعا غيبرييسوس في بيان مقتضب نشره عبر صفحته على منصة "إكس"، مساء الأربعاء، إلى إعادة تفعيل مسارات التحويل الطبي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قبل فوات الأوان.
وأشار إلى أن المنظمة دعمت، اليوم، إجلاء 32 طفلا و6 مرضى بالغين من قطاع غزة، إلى جانب 99 من مرافقيهم، مبينا أن 25 طفلا و6 مرضى بالغين تم إجلاؤهم إلى إيطاليا، فيما تم إجلاء 5 أطفال مرضى إلى بلجيكا، وطفلين مريضين إلى تركيا.
