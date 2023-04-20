هل النعناع مفيد للقولون العصبي؟

الوكيل الإخباري- تعد متلازمة القولون العصبي من أمراض الجهاز الهضمي الشائعة حول العالم، يُعتقد أن بعض المشروبات العشبية، مثل النعناع، قد تساعد على التخفيف من حدة أعراضها.



هل النعناع يفيد القولون العصبي؟

في هذا الصدد، قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر، إن النعناع من المشروبات الصحية لمرضى القولون العصبي، لأنه يساعدهم على الشعور بالتحسن بعد تناوله.

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وأوضحت ليندا أن النعناع يلعب دورًا كبيرًا في تهدئة تقلصات المعدة المصاحبة لنوبات القولون العصبي، ويرجع السبب إلى خصائصه المرخية لعضلات الجسم.





وأضافت خبيرة التغذية أن مريض القولون العصبي يمكنه الاعتماد على النعناع، للتخلص من الانتفاخ، نظرًا لقدرته الكبيرة على طرد الغازات من البطن والأمعاء.



وأشارت أيضًا إلى فعالية النعناع في علاج الاضطرابات الهضمية الناتجة عن القولون العصبي، مثل الإمساك والإسهال، بشرط تناوله دافئًا وعدم الإفراط فيه.



وبحسب موقع "Every Day Health"، أوصت الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي مرضى القولون العصبي بتناول زيت النعناع، لأنه يساعد على تسكين آلام البطن.



وفي مراجعة شملت 9 دراسات، وجد الباحثون أن أعراض القولون العصبي تحسنت بشكل ملحوظ عند المرضى الذين انتظموا في تناول زيت النعناع.



ونقلًا عن بحث منشور في مجلة BMC في يوليو 2019، ساهم زيت النعناع في تخفيف بعض أعراض القولون العصبي بين البالغين المصابين به، مثل الإمساك والإسهال.



مشروبات أخرى مفيدة لمرضى القولون العصبي



وأكدت ليندا أن هناك مشروبات أخرى غير النعناع تساعد على التحكم في أعراض القولون العصبي، مثل اليانسون، الذي يتميز بخصائصه المسكنة للآلام والمكافحة للالتهابات.



وكشفت أن أعراض القولون العصبي تزداد حدة عند التعرض للضغط النفسي، مناشدةً المصابين به بتناول شاي البابونج، لأنه يساهم في تهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء وتقليل التوتر، بالإضافة إلى دوره في السيطرة تشنج عضلات المعدة.



الكونسلتو الطبي

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