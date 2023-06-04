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الأحد، 04-06-2023 04:49 م

هل النوم بالجوارب يسبب مشكلات صحية ؟

النوم-بالجوارب


الوكيل الإخباري- يساعد النوم بالجوارب على تحسين تدفق الدورة الدموية بالجسم وعلاج تشقق الكعبين والوقاية من برودة القدمين والنوم بشكل أعمق.

نستعرض في السطور التالية أبرز الأضرار الصحية التي يمكن أن تحدث نتيجة ارتداء الجوارب أثناء النوم، حسبما نشر موقع "Health line".

أضرار صحية قد تنتج عن النوم بالجوارب

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يظن البعض أن ارتداء الجوارب أثناء النوم يؤدي إلى العمى، لكن هذا غير صحيح على الإطلاق، بل قد ينتج عن ذلك بعض المشكلات الصحية، ومنها ما يلي:


1-الجوارب الضيقة تقلل تدفق الدم
ارتداء الجوارب أثناء النوم يمكن أن يحسن الدورة الدموية، لكن إذا كانت الجوارب التي يرتديها الشخص ضيقة للغاية وغير مناسبة، فقد يتسبب ذلك في انخفاض تدفق الدم بالجسم.


وإذا كانت الجوارب لا تسمح للقدمين بالتنفس عن طريق بعض الفجوات، فقد تمنع خروج الحرارة من الجسم، وتسبب ارتفاع حرارته والتعرق ليلا.


2-الجوارب غير النظيفة تسبب مشكلات بالقدم
ارتداء الجوارب غير النظيفة أو تلك التي تم استعمالها عدة مرات في الليل، يؤدي إلى ظهور روائح كريهة بالقدم وتكوين فطريات وحدوث حكة والتهابات، لذا من الأفضل التأكد من أن تلك الجوراب تسمح بمرور الهواء وأن تكون نظيفة وجديدة.


3-الجوارب أثناء النوم غير مناسبة للأطفال
من الممكن أن يؤدي ارتداء الجوارب للأطفال والرضع طوال الليل إلى ارتفاع درجة حرارة والتعرق واحمرار الخدين والبكاء والتململ، لذا لا يفضل التدفئة الزائدة للصغار.


وفي جميع الأحوال، تعتبر الجوارب القطنية الخيار الأفضل عند ارتدائه طوال الليل، لأن القطن يسمح للجلد بالتنفس، والتخلص من الرطوبة، والمساعدة على تنظيم درجة حرارة الجسم حتى يحصل الشخص على نوم جيد ليلاً.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

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