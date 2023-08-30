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الأربعاء، 30-08-2023 07:19 م

هل تؤثر عدد ساعات نومك على الكوليسترول؟

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الوكيل الاخباري- عادًة ما ينصح الخبراء بالنوم 8 ساعات كل ليلة، وليس أقل أو أكثر، وعدم تعويض ساعات النوم في ليلة واحدة، لأن ذلك يؤثر على جميع وظائف الجسم.

قلة النوم والكوليسترول

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قد تؤثر قلة النوم على نسبة الكوليسترول لدى الرجال والنساء بطرق مختلفة، حيث أثبتت إحدى الدراسات أن الرجال الذين ينامون أقل من 6 ساعات في معظم الليالي لديهم نسبة أعلى من الكوليسترول الضار، لكن النساء اللاتي نامن نفس الوقت كان لديهن انخفاض في نسبة الكوليسترول الضار.

قد يؤدي عدم النوم أو السهر طوال الليل إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول أيضًا وزيادة تراكم الكوليسترول في الكبد، فضلا عن وجود كميات أقل من إنزيم الكبد الذي يساعد على معالجة الكوليسترول.

ويسبب السهر أيضًا انخفاض معدلات اثنين من الهرمونات، هما اللبتين والريسستين، في الدم، ويرتبط اللبتين بارتفاع نسبة الكوليسترول لأنه يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي والشهية.

كثرة النوم والكوليسترول
يمكن أن يؤثر النوم الزائد كذلك على الكوليسترول، فقد أكدت إحدى الدراسات التي أجريت على البالغين في اليابان، أن النساء اللاتي ينمن 8 ساعات أو أكثر في الليلة يعانين من انخفاض نسبة الكوليسترول الجيد، أما النساء اللاتي ينمن أقل من 5 ساعات أو 8 ساعات أو أكثر في الليلة يعانين من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

وكان الرجال الذين ينامون قليلاً أكثر عرضة لخطر ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار LDL مقارنة بأولئك الذين ينامون 8 ساعات أو أكثر في الليلة.

 




 

 


 

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