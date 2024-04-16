الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

البدء بصيانة وتأهيل شارع الملك _ حسين "عمان الرصيفة الزرقاء" خلال 48 ساعة

الجرائم الإلكترونية: الحبس لعامين وغرامة مالية بآلاف الدنانير لمن ارتكب هذا الجرم!

الغذاء والدواء : اغلاق 45 منشأة غذائية مخالفة خلال رمضان

الملك: الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة

إصابة 3 إسرائيليين في انفجار مسيرة أطلقت من لبنان

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله في دير علا

الصفدي: تصدينا خلال الهجمة الإيرانية لما اعتبرناه خطرا على الأردن

طائرات إسرائيلية تقصف منازل سكنية شمال مخيم النصيرات

شهداء في قصف استهدف سيارة للشرطة وسط مدينة غزة

الثلاثاء، 16-04-2024 02:25 م

هل تتعارض الخضروات الورقية مع أدوية سيولة الدم؟

2018_6_16_16_26_46_211


الوكيل الإخباري - إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم، فمن المحتمل أنك سمعت الفكرة التي شاعت سابقاً عن أن تناول الخضروات الورقية الداكنة باستمرار، مثل الملفوف والبروكلي والسبانخ، يتعارض مع هذه الأدوية.

وتوصف الأدوية المضادة لتخثر الدم للمعرضين لخطر جلطات الدم بعد الجراحة، أو لديهم استبدال صمام القلب، أو نوبة قلبية، أو مخاطر الجلطة بشكل عام.

اضافة اعلان


وتحتوي هذه الأطعمة على كمية جيدة من فيتامين "ك" الذي يعزّز تخثر الدم.


لكن، بحسب "ستادي فايندز"، يمكن لمن هو بحاجة إلى علاج لتسييل الدم العمل مع الطبيب ليساعده على مراقبة متوسط الوقت الذي يستغرقه دم الشخص للتجلط.


وبإمكان الطبيب توفير الاستشارة المناسبة لتنويع النظام الغذائي وزيادة الخضروات المناسبة، وضبط جرعة الدواء، أو تجربة أطعمة جديدة.


ففيتامين "ك" لا يزال عنصراً غذائياً هاماً، ولا ينبغي استبعاده، حتى لو كان الشخص يستخدم علاجاً مخفّفاً الدم.


وفيتامين "ك" عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أن تناول الأطعمة التي تحتوي عليه مع الأطعمة الغنية بالدهون يساعد على تعزيز امتصاصه. على سبيل المثال، تناول سلطة الملفوف مع رشة من الجبن وصلصة زيت الزيتون يزيد من استفادة الجسم من السلطة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image661e1c00bd548

المضاد الحيوي لا يعالج السعال حتى من العدوى البكتيرية

الوحدة

دراسة: الوحدة تؤدي للوفاة المبكرة

tbl_articles_article_19214_5012075ab1a-1b48-4b6e-a954-6cdfc4afacc7

تحذير من خطورة الغثيان والقيء الصباحي للحوامل

tbl_articles_article_29476_6743427060b-2111-4cef-9fde-429d17c860a9

ما هي متلازمة المقصورة؟

thumb

توقفوا عن تناول هذه الأجزاء من الدجاج!

CNIGJKLZCQ

متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟

أخبار متعلقة
السبانخ-4-أضرار-عند-الإفراط-في-تناوله-1643439876955

السبانخ أغنى الخضروات الورقية بالمغذيات