هل تتعارض الخضروات الورقية مع أدوية سيولة الدم؟

الوكيل الإخباري - إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم، فمن المحتمل أنك سمعت الفكرة التي شاعت سابقاً عن أن تناول الخضروات الورقية الداكنة باستمرار، مثل الملفوف والبروكلي والسبانخ، يتعارض مع هذه الأدوية.



وتوصف الأدوية المضادة لتخثر الدم للمعرضين لخطر جلطات الدم بعد الجراحة، أو لديهم استبدال صمام القلب، أو نوبة قلبية، أو مخاطر الجلطة بشكل عام.

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وتحتوي هذه الأطعمة على كمية جيدة من فيتامين "ك" الذي يعزّز تخثر الدم.



لكن، بحسب "ستادي فايندز"، يمكن لمن هو بحاجة إلى علاج لتسييل الدم العمل مع الطبيب ليساعده على مراقبة متوسط الوقت الذي يستغرقه دم الشخص للتجلط.



وبإمكان الطبيب توفير الاستشارة المناسبة لتنويع النظام الغذائي وزيادة الخضروات المناسبة، وضبط جرعة الدواء، أو تجربة أطعمة جديدة.



ففيتامين "ك" لا يزال عنصراً غذائياً هاماً، ولا ينبغي استبعاده، حتى لو كان الشخص يستخدم علاجاً مخفّفاً الدم.



وفيتامين "ك" عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون، ما يعني أن تناول الأطعمة التي تحتوي عليه مع الأطعمة الغنية بالدهون يساعد على تعزيز امتصاصه. على سبيل المثال، تناول سلطة الملفوف مع رشة من الجبن وصلصة زيت الزيتون يزيد من استفادة الجسم من السلطة.

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