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الأحد، 28-01-2024 11:29 ص

هل تسبب الفراولة ظهور كدمات مفاجئة بالجسم؟

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الوكيل الإخباري - تعتبر الفراولة من الفواكه الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية اللازمة لصحة الجسم، وعلى رأسها فيتامين سي الذي يساهم في تقوية جهاز المناعة للوقاية من الأمراض والعدوى.

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وقد يربط البعض بين ظهور كدمات مفاجئة على الجسم وتناول الفراولة بكميات كبيرة يوميًا، فما العلاقة بينهما؟


كيف تسبب الفراولة ظهور كدمات بالجسم؟
يؤدي تناول الفراولة بكميات كبيرة على مدار اليوم إلى ظهور بعض المخاطر الصحية، ولا سيما لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الدم والنزيف أو يتناولون الأدوية التي تزيد سيولة الدم .


ومن الممكن أن يلاحظ البعض ظهور علامات وكدمات على الجلد بشكل مفاجئ نتيجة تناول كميات كبيرة من الفراولة، ومن ثم ينصح الأطباء مرضى اضطرابات الدم بتناول الفراولة بحذر.


ويُراعى عدم تناول الفراولة بكميات كبيرة أيضًا قبل إجراء أي عملية جراحية أو خلال فترة التعافي منها، لأنها يمكن أن تسبب طول مدة النزيف.


ما الكمية المناسبة التي يمكن تناولها خلال اليوم؟
يوصي الخبراء بتناول كمية معتدلة من الفراولة، تُقدر بحوالي 8 حبات في اليوم الواحد، للاستفادة منها دون التعرض لأي مضاعفات صحية لدى البعض.


ويمكن تقطيع الفراولة إلى شرائح وإضافتها لكوب من الزبادي أو طبق الشوفان أو سلطة الفواكه، كما يفضل تناولها طازجة دون إضافة سكر أو عصرها.

 

الكونسلتو 

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