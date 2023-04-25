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الثلاثاء، 25-04-2023 04:51 م

هل تسبب فرقعة الأصابع التهاب المفاصل؟

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الوكيل الإخباري- هناك العديد من المعتقدات حول سلوك فرقعة الأصابع أو طقطقة المفاصل الذي يعتبر شائعاً، بل إنه حتى من الناحية العلمية توجد فرضيتان لتفسير الصوت الذي يحدث.

وبحسب الدكتورة ثاندا أونغ، الأستاذة المساعدة في قسم أمراض الروماتيزم بجامعة كاليفورنيا "الفرضية الأولى هي أن الضوضاء ناتجة عن حركة جميع الهياكل في الإصبع، مثل العظام والأوتار والأربطة".

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وتضيف "أما الفرضية الثانية فتتعلق بالسائل الزليلي (السائل الذي يقوم بتشحيم المفاصل) والغاز الناتج منه، أي أن صوت التكسير قد ينتج عن حركة هذا الغاز داخل وخارج المساحة الضيقة في مفاصل الأصابع".

ماذا عن التهاب المفاصل؟
وفق موقع "هيلث داي"، تشير أونغ إلى دراسة قديمة حول عادة طقطقة مفاصل الأصابع وعلاقتها بوظيفة اليد. وقد توصلت إلى أن "أصحاب هذه العادة أكثر عرضة لتورم اليد، وضعف قوة القبضة، مقارنة بالذين لا يقومون بطقطقة مفاصل أصابعهم بانتظام".
وتضيف أونغ "لا يوجد دليل واضح على أن هذه العادة مرتبطة بهشاشة العظام". "ومع ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود دراسات كافية لدعم الارتباط بين طقطقة المفصل والتهاب المفاصل، إذا قمت بعمل ذلك عدة مرات، لفترة زمنية طويلة، فقد يتسبب ذلك في تلفها، من الناحية النظرية".

وتلخص أونغ رأيها "طقطقة المفصل سلوك شائع، ويجب إجراء المزيد من الدراسات على مدى فترة زمنية أطول لفهم ارتباطها بمرض المفاصل التنكسية".
وللتخلص من هذه العادة ينصح بعمل تمارين التنفس، أو استخدام كرات الإجهاد، وألعاب التململ، أو ممارسة تمارين رياضية، أو التواصل مع الآخرين.

 

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