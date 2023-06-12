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الإثنين، 12-06-2023 03:26 م

هل تعاني من إلتهاب الجيوب الأنفية؟ 5 نصائح لحمايتك عند تقلب الطقس

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الوكيل الإخباري- هل تعاني من انسداد الأنف؟ قد يعني ذلك أنّك مصاب بالتهاب الجيوب الأنفية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

ويحدث هذا الالتهاب عندما تتراكم السوائل في الجيوب المليئة بالهواء في الوجه (أي الجيوب الأنفية)، ومن ثمّ يسمح تراكم السوائل للجراثيم بالنمو.

وتكون الفيروسات السبب وراء غالبية التهابات الجيوب الأنفية، ولكن يمكن أن تسبب البكتيريا بعض هذه الحالات أيضًا.

وتناولت وزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة عبر "تويتر" أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد:

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الصداع


آلام بالوجه


التعب والسعال


الشعور بضغط في الأذن


احتقان أو انسداد الأنف


صعوبة الشم أو عدم القدرة على الشم


ارتفاع حرارة الجسم إلى 38 درجة


خروج إفرازات سميكة صفراء أو خضراء من الأنف


بعض النصائح لحماية مرضى الجيوب الأنفية من التقلبات الجوية:


غسل الأنف بمحلولٍ ملحي أو البخاخات لتقليل لإفرازات


التخلص من مسببات التهيج والحساسية


شرب كمية كافية من الماء يوميًا


وضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم


تجنّب مسببات التهيّج مثل تدخين السجائر داخل المنزل، والابتعاد عن المنظفات المنزلية التي تنتج عنها الأبخرة

 

سي ان ان 

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