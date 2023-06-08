هل تعاني من الصداع المستمر ؟ .. اليك هذه الطريقة !

الوكيل الإخباري- تساعد المسكنات على تخفيف الصداع بشكل مؤقت، لأن مفعول المسكن لا يدوم إلا لساعات قليلة، بالإضافة إلى الأضرار التي قد يسببها للجسم عند تناوله بجرعات العالية.



وللتخلص من الصداع بدون مسكنات، ينصح بتناول بعض الأعشاب نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Health".



أعشاب لعلاج الصداع

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1- الريحان

يلعب الريحان دورًا كبيرًا في التخفيف من حدة الصداع، ويرجع السبب إلى احتوائه على مواد تتميز بخصائصها المسكنة لآلام الجسم المختلفة.



وطريقة تحضير مشروب الريحان لعلاج الصداع بسيطة، كل ما عليك فعله هو إضافة 3 أو 4 أوراق منه في كوب مملوء بالماء المغلي وتركه جانبًا لبضع دقائق.



وهناك طريقتان أخرتان لعلاج الصداع بالريحان، هما:



- استنشاق البخار المتصاعد من مشروب الريحان الساخن.



- مضغ أوراق الريحان.



2- النعناع

يتميز النعناع باحتوائه على مضادات أكسدة، تساعد بدورها على تسكين آلام الرأس، خاصةً عند تناوله ساخنًا وتحضيره كما يلي:



- وضع إناء مملوء بالماء على نار هادئة.



- سكب الماء المغلي فوق أوراق النعناع.



- تغطية الكوب لمدة 10 دقائق.



- تصفية المشروب من الأوراق ثم تناوله.



3- الروزماري

هناك 3 طرق لعلاج الصداع باستخدام الروزماري، كما هو موضح فيما يلي:



- تناول مشروب الروزماري الساخن، بشرط تركه في الماء المغلي لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.



- استنشاق البخار المتصاعد من مشروب الروزماري المغلي.



- دهن الصدغين بزيت الروزماري.



4- اللافندر

بمجرد شم رائحة اللافندر، يشعر مريض الصداع بتحسن كبير، لأن هذه الزهرة الأرجوانية لها تأثيرات مهدئة ومسكنة لآلام الجسم، وتحتوي على مركبات تساهم في استرخاء الأوعية الدموية والعضلات الصغيرة حول فروة الرأس والعينين.



5- الزنجبيل

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الزنجبيل فعال في السيطرة على نوبات الصداع النصفي وعلاج الغثيان والقيء، بفضل محتواه الجيد من مضادات الأكسدة.

الكونسلتو الطبي