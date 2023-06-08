الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

اللجنة الأردنية الجزائرية تلتئم في عمان الأسبوع المقبل

الخصاونة يؤكد أهمية اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة السياحة في الأردن

شؤون القدس: مخطط تقسيم الأقصى خطير للغاية

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية يطلق فعاليات مهرجان الجميد والسمن غدا

المركزي الأردني يطرح أذونات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

هيئة النقل البري في جرش تسمح لـ12 مركبة عمومية بالعمل تكسي أصفر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

التربية تدعو مئات المرشحين لإشغال وظيفة معلم - أسماء

القبض على تاجر مخدرات مُصنف بالخطير في الرويشد

صالات الافراح: 60% تراجع بالحجوزات ونعاني من تغول المزارع والشاليهات الخاصة

الخميس، 08-06-2023 09:44 ص

هل تعاني من الصداع المستمر ؟ .. اليك هذه الطريقة !

3-أنواع-من-صداع-الرأس..-أيهم-يصيبك؟


الوكيل الإخباري- تساعد المسكنات على تخفيف الصداع بشكل مؤقت، لأن مفعول المسكن لا يدوم إلا لساعات قليلة، بالإضافة إلى الأضرار التي قد يسببها للجسم عند تناوله بجرعات العالية.

وللتخلص من الصداع بدون مسكنات، ينصح بتناول بعض الأعشاب نستعرضها في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Health".

أعشاب لعلاج الصداع

اضافة اعلان


1- الريحان
يلعب الريحان دورًا كبيرًا في التخفيف من حدة الصداع، ويرجع السبب إلى احتوائه على مواد تتميز بخصائصها المسكنة لآلام الجسم المختلفة.

وطريقة تحضير مشروب الريحان لعلاج الصداع بسيطة، كل ما عليك فعله هو إضافة 3 أو 4 أوراق منه في كوب مملوء بالماء المغلي وتركه جانبًا لبضع دقائق.

وهناك طريقتان أخرتان لعلاج الصداع بالريحان، هما:

- استنشاق البخار المتصاعد من مشروب الريحان الساخن.

- مضغ أوراق الريحان.

2- النعناع
يتميز النعناع باحتوائه على مضادات أكسدة، تساعد بدورها على تسكين آلام الرأس، خاصةً عند تناوله ساخنًا وتحضيره كما يلي:

- وضع إناء مملوء بالماء على نار هادئة.

- سكب الماء المغلي فوق أوراق النعناع.

- تغطية الكوب لمدة 10 دقائق.

- تصفية المشروب من الأوراق ثم تناوله.

3- الروزماري
هناك 3 طرق لعلاج الصداع باستخدام الروزماري، كما هو موضح فيما يلي:

- تناول مشروب الروزماري الساخن، بشرط تركه في الماء المغلي لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

- استنشاق البخار المتصاعد من مشروب الروزماري المغلي.

- دهن الصدغين بزيت الروزماري.

4- اللافندر
بمجرد شم رائحة اللافندر، يشعر مريض الصداع بتحسن كبير، لأن هذه الزهرة الأرجوانية لها تأثيرات مهدئة ومسكنة لآلام الجسم، وتحتوي على مركبات تساهم في استرخاء الأوعية الدموية والعضلات الصغيرة حول فروة الرأس والعينين.

5- الزنجبيل
في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الزنجبيل فعال في السيطرة على نوبات الصداع النصفي وعلاج الغثيان والقيء، بفضل محتواه الجيد من مضادات الأكسدة.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
stroke

شراب شائع ومحبوب يقي من السكتة الدماغية المفاجئة !

tbl_articles_article_25014_53f96fa0f-50a6-439c-be83-ee72fd639dd2

انتبه .. 5 علامات تتطلب منك شرب الماء فوراً

1835533

حذار.. هذا المحلي الاصطناعي يدمر حمضك النووي !

Ginger-and-Lemon-tea

ما تأثير شرب كوبين من الكركم يومياً ؟

طط

عرض شائع في القدمين .. يحذر من أمراض خطيرة

7

تعرف على أضرار الشاي المغلي

أخبار متعلقة
6

في هذه الحالة فقط .. صداع "نادر" قد تصاب به

2022_4_25_14_32_3_317

ما سبب حدوث الصداع في نفس الوقت يوميًا؟

2023_4_4_18_59_1_282

طبيب يكشف عن سبب غير متوقع للصداع

ضغط

طريقة سحرية لخفض ضغط الدم المرتفع

2023524205422827KM

ما أسباب الصداع بعد التمارين الرياضية؟

2019_6_5_12_30_57_28

ما أسباب الصداع بعد التمارين الرياضية؟