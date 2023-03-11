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السبت، 11-03-2023 10:57 ص

هل تعاني من انتفاخ المعدة صباحاً ؟ .. الاسباب وطرق العلاج

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الوكيل الإخباري- يعاني البعض من الانتفاخ في الصباح بمجرد الاستيقاظ وحتى قبل تناول أي طعام أو شراب، وهو ما قد يحدث بشكل عارض، نتيجة اتباع عادات غذائية غير صحية، ولكن في بعض الحالات قد يشير إلى الإصابة بمشكلة صحية تستلزم علاج.

نستعرض في التقرير التالي، أبرز أسباب الانتفاخ في الصباح، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".

أسباب الانتفاخ في الصباح
قد يكون انتفاخ المعدة العرضي في الصباح، نتيجة لاختيارات نمط الحياة غير الصحية في الليلة السابقة، وقد يؤدي ذلك إلى الإمساك أو الغازات أو حتى التورم واحتباس السوائل.

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وتتضمن بعض الأسباب المحتملة العرضية، والتي تتسبب في التعرض للانتفاخ الصباحي ما يلي:


- تناول وجبة كبيرة، خاصة قبل النوم مباشرة.
- تناول الطعام بسرعة.
- الاستلقاء بعد الأكل بوقت قصير.
- تناول المشروبات الغازية.
- تناول الكثير من الألياف أو تناول مكملات الألياف دون داع.
- تناول كميات كبيرة من الأطعمة المسببة للغازات، مثل البروكلي والكرنب والفول.
- تناول الكثير من الملح أو الأطعمة الغنية بالصوديوم.
- استهلاك السكر.
- عدم شرب كميات كافية من الماء.


أسباب الشعور بالانتفاخ الصباحي يوميًا
يمكن أن يشير الانتفاخ المزمن الذي يحدث يوميًا إلى ما هو أكبر من مجرد نظام غذائي ونمط حياة فقط، وقد يشير إلى:


- التهاب داخل البطن أو القولون.
- انسداد معوي.
- متلازمة القولون العصبي.
- مرض كرون.
- ارتجاع المرئ.
- مرض الاضطرابات الهضمية.
- القرحة الهضمية.
- سرطان الأمعاء.
- سرطان القولون.
- سرطان المعدة.
- احتباس السوائل غير الطبيعي.
- حساسية الطعام.
- عدم تحمل الطعام.
- التهاب الحوض.
- مرض الكبد.
- سرطان البنكرياس.
- سرطان المبيض أو الرحم.


وقد يكون الانتفاخ أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، مثل المسكنات ومضادات الالتهاب وأدوية الاكتئاب ومكملات الألياف.


طرق لتقليل الانتفاخ في الصباح
- يمكن أن يساعد تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم، وتجنب الأكل قبل النوم أيضًا، في تقليل انتفاخ المعدة.


- ثبُت أن تقليل تناول الصوديوم يقلل من انتفاخ المعدة.


- الإكثار من شرب المياه والسوائل المفيدة، مثل شاي الأعشاب.


- قد تساعد مكملات الإنزيمات الهضمية بعض الأشخاص الذين ليس لديهم إنزيمات كافية في الجهاز الهضمي، حيث تساهم في تكسير الأطعمة التي يتم تناولها، واستخراج العناصر الغذائية منها.


- قد يساعد التمرين المنتظم في تحسين الهضم، وبالتالي تقليل مخاطر الانتفاخ.

 

الكونسلتو الطبي

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