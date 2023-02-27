الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة: لا شيء ينتقص من سيادة الأردن

حماس: إرهاب المستوطنين في حوارة يستدعي تصعيد المقاومة

محافظة: مجلس التعليم العالي رفض استحداث تخصصات راكدة أو مشبعة

تنشيط السياحة: مليون دينار صرفت لدعم البترا خلال جائحة كورونا

كلوب: المركبات المتسببة بالحوادث تتحمل مبلغ 46.4 ديناراً وزيادة قسط التأمين من 50 - 100%

المواصفات: الكشف على 2714 مصعدا قبل وضعه للاستخدام العام الماضي

تعميم إلى كافة أصحاب المحلات في مناطق دير أبي سعيد

وزير الطاقة: نعمل على تحقيق التحول الطاقي في الأردن

سوق السعودية تتراجع 1% متأثرة بهبوط أسهم العقارات والبنوك

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الإثنين، 27-02-2023 10:11 ص

كيف تعالج التهاب الجلد في منطقة الحفاض لدى الرضع ؟

tbl_articles_article_34742_98172ea2dfe-7678-434f-853c-f445bb18b7fb


الوكيل الإخباري- أوردت مجلة "أوكو تست" الألمانية أنه يمكن علاج التهاب الجلد في منطقة الحفاض بواسطة الكريمات المحتوية على زيت اللوز أو زيت فول الصويا أو زبدة الشيا أو شمع العسل أو أكسيد الزنك؛ حيث إنها تعمل على ترطيب المنطقة الملتهبة.

وأضافت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن كريمات العناية يجب أن تخلو من الهيدروكربونات العطرية؛ كونها تندرج ضمن المواد المسرطنة.

وأشارت "أوكو تست" إلى أن التهاب الجلد في منطقة الحفاض يحدث بسبب البيئة الدافئة والرطبة داخل الحفاض مع التلامس والاحتكاك بين جلد الطفل الرضيع والبول والبراز.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فوائد-الثلج-الخاصة-ببشرة-الوجه

أهم فوائد علاج البشرة بمكعبات الثلج

2023_2_26_21_50_25_918

مرض مزعج يهدد البشرة في الشتاء.. إليك أعراضه

tbl_articles_article_22417_10202e06c35-0324-4179-b5b4-c0d4a9aff352

الى ماذا يشير تعرق اليدين ؟

2022_10_24_15_22_6_681

هل تشعر بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم ؟ .. 7 أسباب لذلك

10-important-factors-causes-obesity-know-about-dangerous-disease

دراسة جديدة تكشف خطراً داهماً للبدانة على حياة الإنسان

20160629152848

خبر غير سار لمستخدمي منتجات الديتوكس

أخبار متعلقة
2022_2_16_15_50_45_101

4 أنواع للاكتئاب- أيهم أكثر خطورة؟

2022_1_2_16_24_42_848

طبيب يكشف عن أفضل طعام لعلاج ارتفاع الكوليسترول

793

4 طرق لعلاج الصداع بلا أدوية

مدة-علاج-نقص-فيتامين-د

دراسة تكشف فعالية فيتامين د في علاج هذا العرض الشائع !

download

ابتكار علاجات جديدة لمرض السل

1634425650_749_28674___

ضغط العين .. الأسباب والأعراض والعلاج