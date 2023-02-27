كيف تعالج التهاب الجلد في منطقة الحفاض لدى الرضع ؟

الوكيل الإخباري- أوردت مجلة "أوكو تست" الألمانية أنه يمكن علاج التهاب الجلد في منطقة الحفاض بواسطة الكريمات المحتوية على زيت اللوز أو زيت فول الصويا أو زبدة الشيا أو شمع العسل أو أكسيد الزنك؛ حيث إنها تعمل على ترطيب المنطقة الملتهبة.



وأضافت المجلة المعنية باختبار السلع والمنتجات أن كريمات العناية يجب أن تخلو من الهيدروكربونات العطرية؛ كونها تندرج ضمن المواد المسرطنة.



وأشارت "أوكو تست" إلى أن التهاب الجلد في منطقة الحفاض يحدث بسبب البيئة الدافئة والرطبة داخل الحفاض مع التلامس والاحتكاك بين جلد الطفل الرضيع والبول والبراز.

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