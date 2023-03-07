الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تقرير اقتصادي: من المرجح ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأكثر من 2000 دولار للأوقية

القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

إيران تدعو لإجراء فوري لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا

الإحصاءات تكشف موعد إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن

غرق 6 مصريين في نهر النيل

مستوطنون يعتدون على مسن والاحتلال يعتقله في نابلس

العراق والبحرين يبحثان إعادة فتح خط الطيران المباشر بينهما

1380 شقة ومكتب للبيع في المزاد العلني على موقع وزارة العدل - تفاصيل

لليوم الـ22 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

عاجل

القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

الثلاثاء، 07-03-2023 01:22 م

لماذا لا يستجيب البعض لعلاج التهاب المسالك البولية؟

tbl_articles_article_36034_5855c11990d-ed12-4ad7-9fef-9ea05eea1a18


الوكيل الإخباري- يمكن علاج التهابات المسالك البولية عادًة بالمضادات الحيوية ولكن هناك أوقات تكون فيها الأدوية غير قادرة على التخلص من العدوى تمامًا.. فما السبب؟

نستعرض  في التقرير التالي أسباب عدم الاستجابة لعلاج التهاب المسالك البولية بالرغم من تناول المضادات الحيوية، وفقًا لـ "Health line".

اضافة اعلان


يعاني بعض الأشخاص من عدم شفاء الأعراض المصاحبة لالتهاب المسالك البولية بالرغم من تناول المضادات الحيوية، والتي تتمثل فيما يلي:


-صعوبة التبول.
-حرقان عند التبول.
-البول المدمم.
-ألم أسفل البطن.
-ارتفاع درجة الحرارة.


عدم الالتزام بجرعات الدواء
عند الإصابة بالتهاب في المسالك البولية عادة ما يصف الطبيب المضادات الحيوية، ولكي تعمل الأدوية يجب تناولها كل يوم لمدة أسبوعين تقريبًا مع الالتزام بالجرعات، وذلك لأن البكتيريا المختلفة التي تسبب عدوى المسالك البولية تتكون من العديد من المتغيرات.


عادًة ما تستجيب المتغيرات والمتحورات للمضادات الحيوية، ولكن هناك بعض المتحورات يصعب قتلها إذ تبدأ في التكاثر وإعادة العدوى.


مقاومة المضادات الحيوية
تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تتحور البكتيريا وتكون قادرة على الهروب من تأثيرات المضادات الحيوية، ويعد أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم الالتزام بجرعات ومواعيد الأدوية التي يصفها الطبيب.


عند التوقف عن العلاج يمكن أن تتكاثر البكتيريا المقاومة بسرعة، في مثل هذه الحالات قد يكرر الطبيب العلاج أو يصف مضادًا حيويًا أقوى أو مجموعة من المضادات الحيوية معًا.


التهابات المسالك البولية المزمنة
يصاب بعض الناس بعدوى المسالك البولية أكثر من غيرهم، غالبًا ما تعود هذه العدوى المزمنة ثلاث مرات أو أكثر سنويًا على الرغم من العلاج الفعال بالمضادات الحيوية، تكمن المشكلة في أنه كلما تكرر حدوث عدوى المسالك البولية وعلاجها زادت احتمالية تطوير مقاومة للمضادات الحيوية.


تشمل الأسباب الشائعة لالتهابات المسالك البولية المزمنة ما يلي:
- يمكن للبكتيريا أن تدخل المسالك البولية من خلال الفتحة المسماة الإحليل والتي من خلالها يخرج البول من الجسم.


- الإناث أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية لأن لديهم مجرى البول أقصر من الذكور، قد يعاني الأشخاص الآخرون من مشاكل في شكل أو وظيفة المسالك البولية التي تسبب العدوى البكتيرية.


- انقطاع الطمث، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث إلى ترقق أنسجة المهبل مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، يمكن أن تنتشر العدوى بعد ذلك إلى مجرى البول والمسالك البولية.


- أظهرت بعض الدراسات أن بعض الأشخاص يولدون ولديهم مستقبلات خلوية في المسالك البولية تلتصق بها البكتيريا بسهولة، تحدث هذه المستقبلات بشكل شائع في العائلات مما يشير إلى وجود ارتباط جيني.


يشخص البعض عن طريق الخطأ بالتهاب المسالك البولية ولكن في الواقع قد يعاني من حالة طبية أخرى، تتشابه أعراضها مع أعراض التهاب المسالك البولية، مثل حصى الكلى، أو فرط نشاط المثانة، أو التهاب المهبل البكتيري.

 

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0x0---1500287026116

خبراء يوصون بوجود 4 انواع من الفواكه في النظام الغذائي اليومي

tbl_articles_article_25515_174772e8022-a3b9-41af-a12d-fff27e265b4c

الكشف عن أكثر الأمراض انتشارا بين الرجال والنساء في مصر

2018_2_16_19_45_37_290

طبيب يكشف عن أهم فحوصات القلب

2021_2_11_17_7_0_255

كيف تفرق بين الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة؟ .. اليك الأعراض

2023_3_6_17_53_46_200

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملتي فيتامين يوميًا؟

176-120703-drink-coffee-empty-stomach_700x400

لماذا يشعر البعض بالدوخة بعد شرب القهوة؟

أخبار متعلقة
2021_7_20_2_57_55_465

خبر سار لمرضى السكري في الولايات المتحدة

image (1)

سلطة مكونة من عنصرين يمكن أن تخفض ضغط الدم!

2022_8_2_18_22_1_872

وضع البُن على الجروح.. آمن أم مضر؟

tbl_articles_article_34742_98172ea2dfe-7678-434f-853c-f445bb18b7fb

كيف تعالج التهاب الجلد في منطقة الحفاض لدى الرضع ؟

2022_2_16_15_50_45_101

4 أنواع للاكتئاب- أيهم أكثر خطورة؟

2022_1_2_16_24_42_848

طبيب يكشف عن أفضل طعام لعلاج ارتفاع الكوليسترول