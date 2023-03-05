أطباء يحذرون من طريقة شهيرة لعلاج التهاب الحلق

الوكيل الإخباري - يحذر الأطباء من المزاعم التي أطلقها بعض الرواد على تيك توك، والتي تفيد بأن عصير البطاطس النيئة لديه القدرة على علاج التهاب الحلق، خاصة الناتج عن عدوى بكتيريا المكورات العقدية المجموعة أ.



تعتبر بكتيريا المكورات العقدية المجموعة أ عدوى بكتيرية أثارت قلق مسؤولي الصحة العامة في بريطانيا وأمريكا بعد وفاة عدد من الحالات بين الأطفال هذا الشتاء، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل" البريطانية.



وحذر الأطباء من الترويج لفكرة عصير البطاطس النيئة باعتبارها خطيرة، كذلك ليس هناك أي دليل قوي على أن البطاطس تعالج التهاب الحلق.

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يؤدي عدم تناول المضادات الحيوية كعلاج لهذه العدوى إلى انتشار البكتيريا إلى أجزاء أخرى من الجسم، ما يمكن أن يسبب مجموعة من المضاعفات، مثل الحمى الروماتيزمية الحادة والحمى القرمزية.



ادعت امرأة شهيرة تُدعى ألي كاسازا التي بلغ عدد متابعيها 12,200 على تيك توك أنها عالجت ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا من عدوى بكتيريا المكورات العقدية المجموعة بهذه الطريقة.



ووصلت مشاهدات الفيديو إلى مئات الآلاف قبل حذفه، كما ادعت أن العدوى اختفت تمامًا خلال ساعتين فقط.



ومن جانبه، قال الدكتور إيدي موغال حول هذا الفيديو الذي تم الترويج له، إنه أحد أخطر مقاطع الفيديو التي تم بثها على الإطلاق.



وحذر موغال الجميع: "لا تعالج طفلك بعصير البطاطس إذا كان يعاني من أعراض حادة في الحلق، إذا كان عصير البطاطس قد بدا للبعض بأنه يخفف من التهاب الحلق، فإن تخفيف الأعراض لا يعني أن العدوى البكتيرية قد انتهت."



وتابع موغال: "إذا كان طفلك يعاني من التهاب الحلق، فعليك علاجه بسرعة وبشكل صحيح."

الكونسلتو الطبي

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