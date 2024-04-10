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الأربعاء، 10-04-2024 11:04 م

هل تعاني من حموضة المعدة بعد تناول كعك العيد ؟ .. اليك هذه الطريقة

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الوكيل الإخباري- يعاني البعض بعد تناول حلويات العيد "الكعك، والبيتيفور، والبسكويت، والغريبة" من الحموضة بالمعدة، والشعور بالحرقان أسفل عظم الصدر.

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بحال الشعور بالحموضة يمكنك الحرص على تناول المشروبات العشبية والأطعمة التالية التي قد تساهم في التخفيف من ذلك  : 

تناول الحليب البارد خالي الدسم
الحليب يحتوي على نسب هائلة من الكالسيوم الذي يساعد على امتصاص الأحماض الزائدة بالمعدة، وعند تناوله باردا يوفر الراحة والقضاء على الشعور بالحموضة وحرقة تحت الصدر.


شرب اليانسون
اليانسون من المشروبات الماضدة للقرحة، وهذا بفضل احتوائه على زيوت طيارة مفيدة للمعدة، تساعد على تخفيف الإمساك وتقلل من الحمض الزائد في المعدة، ويرطبها، بشرط التناول دون إضافة سكر أبيض.


تناول فاكهة الموز
لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يحافظ على معدلات حموضة المعدة، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف التي تساعد على تسريع عملية الهضم.


القرنفل

يساعد على الهضم ويتغلب على أعراض الحموضة، لأنه طارد للريح وتساعد على تحسين حركة الطعام أسفل المعدة.


النعناع
يساهم في تحسين الهضم، و خفض معدلات الحموضة، ويقضي على حرقة أسفل الصدر.


القرفة
لأنها تحتوي على زيوت طيارة تحافظ على سلامة المعدة وتقضي على الحموضة وتحسن العملية الهضمية لأنها تحتوي على ألياف غذائية.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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