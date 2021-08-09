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الإثنين، 09-08-2021 01:36 م

هل توجد مخاطر مرتبطة باستخدام حمالة الكتف للرضع ؟

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الوكيل الإخباري - حمالة الكتف للرضع آمنة إذا اتبعتِ إرشادات السلامة الضرورية ولكن عند استخدامها بشكل غير صحيح، قد يتعرض الطفل الرضيع بعمر أقل من 4 أشهر لخطر الاختناق.

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فالأطفال الرضع لديهم عضلات ضعيفة في الرقبة ولا يمكنهم التحكم في رؤوسهم أثناء الشهور القليلة الأولى بعد الولادة. وإذا ضغط قماش حمالة الكتف للرضيع على أنفه وفمه، فقد لا يستطيع التنفس، ويمكن أن يؤدي ذلك بسرعة إلى الاختناق.

 

وقد يظل الطفل أيضًا في وضع منحن؛ أي تنخفض ذقنه إلى صدره، ما يقيد الممرات الهوائية لطفلك ويحد من وصول الأوكسجين إليها، كذلك، قد لا يستطيع الطفل البكاء في هذا الوضع لطلب المساعدة ويتعرض لخطر الاختناق، ويزداد خطر الاختناق بالنسبة للأطفال المبتسرين ومن يعانون من مشاكل في التنفس مثل نزلة برد. 

 

توصيات للسلامة
- اقرئي التعليمات وتحققي بدقة من الحد الأدنى لوزن حمالة الطفل قبل وضع الرضيع فيها.
- تأكدي من عدم تغطية وجه طفلك بحمالة الكتف وأن يكون وجهه ظاهرًا أمامك في جميع الأحيان.
- إذا أرضعت طفلك رضاعةً طبيعية في حمالة الكتف، فتأكدي من تغيير وضع طفلك بعد ذلك بحيث يكون رأسه مرفوعا وظاهرا من حمالة الكتف وفوق جسمك.
- إذا كنت تحملين الرضيع في حمالة الكتف وكنت تريدين التقاط أي شيء، فقومي بثني ركبتيك لا خصرك، فسوف يساعد ذلك على أن يظل الرضيع مثبتًا بإحكام في حمالة الكتف.
- راقبي طفلك الرضيع باستمرار.
- أصلحي أي تلف أو تمزقات في وصلات وأربطة حمالة الكتف.
- تحققي من الطرز التي تم سحبها من الأسواق.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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