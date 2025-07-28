التعلق المفرط: عندما يتحوّل التركيز إلى عبء نفسي

الوكيل الإخباري- التعلق المفرط بنشاط أو اهتمام معين قد يؤثر سلبًا على الحياة اليومية، خاصة لدى المصابين باضطراب فرط الحركة (ADHD)، أو التوحد، أو الوسواس القهري (OCD). ويظهر أحيانًا أيضًا لدى الأشخاص غير المصابين باضطرابات، خصوصًا في أوقات التوتر أو الحزن.

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أبرز علاماته: فقدان الإحساس بالوقت، إهمال المهام الأساسية، اضطراب النوم، وتدهور العلاقات الاجتماعية.



أسبابه تختلف حسب الحالة العصبية:

لدى المصابين بـADHD يرتبط باختلال الدوبامين.

لدى المصابين بالتوحد ينبع من "الاهتمامات الخاصة".

لدى المصابين بـOCD ينتج عن سيطرة الأفكار القهرية.



طرق التعامل معه تشمل:

التخطيط اليومي، تنظيم الوقت، إدماج الروتين، استخدام التنبيهات، والتأمل، إضافةً إلى الدعم الاجتماعي.



الخلاصة: رغم أن التعلق المفرط قد يعيق الإنتاجية والصحة النفسية، إلا أن إدراكه وتعلم إدارته يساعدان في تحويله إلى طاقة إيجابية تخدم الأهداف الشخصية.