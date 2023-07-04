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الثلاثاء، 04-07-2023 09:04 ص

هل طفلك مصاب بنزلة برد ؟ .. اليك افضل الطرق الطبيعية للعلاج

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الوكيل الإخباري- ترغب بعض الأمهات في علاج أطفالهن من نزلات البرد والإنفلونزا بالطرق الطبيعية، خوفًا من التأثيرات السلبية التي قد تسببها الأدوية لصحتهم، ما يدفعهن للتساؤل عن المشروبات الفعالة للشفاء.


في هذا الصدد، أشار الدكتور محمد شبيب، استشاري حديثي الولادة في مصر ، إلى وجود مشروبات عديدة يمكن للأم تقديمها للطفل المصاب بالإنفلونزا والبرد، لمساعدته على الشعور بالتحسن.

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مشروبات لعلاج البرد عند الأطفال


وحدد شبيب المشروبات الفعالة في علاج الإنفلونزا والبرد عند الأطفال في السوائل التالية:


1- شوربة الدجاج
تساعد شوربة الدجاج على علاج البرد والإنفلونزا عند الأطفال، لاحتوائها على عناصر غذائية تساهم في تقوية الجهاز المناعي وتهدئة التهابات الجهاز التنفسي.


2- الماء
لا غنى عن تقديم كمية وفيرة من الماء للطفل المصاب بالإنفلونزا والبرد، لأن نقص السوائل في الجسم يؤدي إلى تفاقم الأعراض، مثل ارتفاع الحرارة والتهاب الحلق وانسداد الأنف.


3- المشروبات العشبية
تلعب المشروبات العشبية، مثل اليانسون والزنجبيل والشاي الأخضر، دورًا كبيرًا في تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا عند الأطفال، حيث تساهم في تهدئة السعال وإذابة البلغم وتقليل الاحتقان.


ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروبات، يجب على الأم إضافة عسل النحل إليها، لأنه بديل آمن للسكر الأبيض، كما يتميز بخصائصه المضادة للميكروبات.


4- العصائر الطبيعية
ينصح الأطباء الأمهات بتقديم العصائر الطبيعية للطفل عند إصابته بالإنفلونزا والبرد، مثل عصير البرتقال والليمون والجوافة، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يقوي مناعة الجسم ويجعلها أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات.


ومع ذلك، أوصى استشاري حديثي الولادة الأمهات باصطحاب الطفل للطبيب المختص، إذا لم تتحسن الأعراض لديه، ليصف له العلاج المناسب لحالته، مثل الأدوية الخافضة للحرارة ومضادات الاحتقان.

 

الكونسلتو الطبي

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