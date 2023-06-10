هل الحلاوة الطحينية تعالج الإمساك؟

الوكيل الإخباري- تعتبر الحلاوة الطحينية من الحلويات المفضلة عند الكثيرين، يعتاد البعض على تناولها عند الإصابة بالإمساك، لاعتقادهم أنها فعالة في العلاج، فهل هذا صحيح؟



هل الحلاوة الطحينية تساعد على علاج الإمساك؟

في هذا الصدد، قال الدكتور أشرف غريب، استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي في مصر ، إن الحلاوة الطحينية من الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها، للتخلص من الإمساك.

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وأوضح غريب أن الحلاوة الطحينية تلعب دورًا كبيرًا في علاج الإمساك، لأن بذور السمسم -المكون الأساسي للطحينة- التي تستخدم في تحضيرها تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد بدورها على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.



وأشار استشاري أمراض الباطنة إلى وجود سبب آخر يجعل الحلاوة الطحينية علاجًا فعالًا للإمساك وهو الدهون الصحية الموجودة في بذور السمسم، موضحًا أنها تساهم في تليين البراز الصلب في الأمعاء وتحسين حركته بداخلها حتى يصل إلى فتحة الشرج.



نصائح لعلاج الإمساك

ومع ذلك، أكد أن الحلاوة الطحينية لا يمكنها علاج الإمساك بمفردها، بل ينبغي على المريض اتباع مجموعة من الإرشادات بجانبها، أهمها:



- اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.



- شرب كمية وفيرة من الماء، لأن جفاف الجسم يزيد من صلابة البراز.



- ممارسة التمارين الرياضية، لأن النشاط البدني يحسن حركة الأمعاء.

- تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي، لأن الكافيين المتوفر بها يعمل على تحسين حركة الأمعاء، بشرط استهلاكها بكمية معتدلة.



- لا مانع من الحصول على الأدوية الملينة، بشرط مراجعة الطبيب أو الصيدلي في البداية، لتحديد الجرعة الآمنة منها، لأن الإفراط فيه له تأثيرات السلبية على الصحة

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