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الأحد، 21-05-2023 12:44 م

هل نقص فيتامين د يضر مرضى السكري؟

فيتامين_د_ومرض_السكري


الوكيل الإخباري- فيتامين د من العناصر الضرورية المفيدة لصحة الجسم بشكل عام والتي تؤثر على كافة الوظائف الحيوية، لذا يجب الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مثل الكبدة ومنتجات الألبان، مع التعرض لأشعة الشمس المفيدة.

نوضح في السطور التالية، تأثير نقص فيتامين د على مرضى السكري وطرق التعامل مع المشكلة.

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علاقة نقص فيتامين د بمرضى السكري
قال الدكتور أحمد أنور استشاري أمراض الباطنة والسكري، إن نقص نسب فيتامين د في الجسم لا يشكل خطورة على مريض السكري أو على نسبة السكر في الدم بشكل عام، منوهًا بأن حدوث أي خلل أو قصور في نسب الفيتامين تأثيرها يكون على العظام وكثافتها وقوتها، والعضلات، والجهاز العصبي والنفسي، ويسبب نقصه أحيانًا الاكتئاب.


وأوضح أنور، أن طرق زيادة نسبة فيتامين د، تتمثل في التعرض لأشعة الشمس، في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة صباحًا، ومن الرابعة عصرًا حتى السادسة مساء، أو يتم الحصول عليه من خلال المكملات الغذائية، بشرط إجراء التحاليل المنوطة بقياس نسبة فيتامين د في الجسم، للوقاية من أي آثار جانبية، قد تنتج عن زيادة نسبته في الجسم.

 

الكونسلتو الطبي 

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