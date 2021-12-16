هل يسبب زيت جوز الهند تساقط الشعر؟

الوكيل الاخباري - يُعتبر زيت جوز الهند من المكوّنات المثيرة للجدل في المجال التجميلي، فالبعض يعتبره أحد أفضل المكوّنات للعناية بالشعر، فيما يعتبره آخرون مسبباً لتساقط الشعر.

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إليكم الحقيقة في هذا المجال:



يتمتع زيت جوز الهند بخصائص مرطّبة، مرمّمة، وحامية للشعر مما يجعل استعماله مناسباً للشعر الجاف والتالف.

ويتكوّن هذا الزيت من الحمض اللوري بنسبة 50 بالمئة من تركيبته مما يُفسّر قدرته على حماية الشعر من المؤثرات الخارجيّة كالتلوث، والتعرض للشمس، والتدخين، واستعمال أدوات التصفيف.

فهو يُغطّي الشعر بطبقة عازلة تحول دون وصول الشوائب إليه.

ومن أبرز خصائص هذا الزيت أيضاً قدرته على تنشيط الشعر وتقويته بفضل غناه بالفيتامين E والفيتامين K والحديد، كما أنه يجعل الشعر أكثر نعومة ويُسهّل تسريحه.







- ما سبب اتهام هذا الزيت بأنه سيئ بالنسبة للشعر؟



من الملاحظ أن الآراء متضاربة فيما يتعلّق باستعمال زيت جوز الهند، فإذا كان البعض يجده مفيداً فهناك من يتحدّث عن تساقط الشعر نتيجة استعماله، فما سبب ذلك؟



يعود ذلك إلى أن هذا الزيت لا يتناسب مع كافة أنواع الشعر، فاستعماله على الشعر الرقيق يُحقّق نتائج بارزة على مستوى تعزيز قوّته، وكثافته، ولمعانه، أما استعماله على الشعر السميك جداً أو المجعّد جداً فلا يؤمّن النتائج المرجوّة من استعماله، والأفضل في هذه الحالة استبداله بزيت الأرغان أو المورينغا.



إن استعمال هذا الزيت بكميات كبيرة ممكن أن يتمتع بمفعول عكسي على الشعر، ولذلك يُنصح باستعماله دائماً بكميّة صغيرة للاستفادة من خصائصة دون إثقال الشعر.

أما المكونات الطبيعيّة الأخرى التي تُعزّز مفعوله عند اختلاطها معه في وصفات طبيعيّة فهي: زيت الزيتون، زيت الأرغان، والعسل.



- استعمالات زيت جوز الهند على الشعر:



تتنوّع أساليب استعمال زيت جوز الهند على الشعر:



• كقناع: بحيث يتمّ تطبيق زيت جوز الهند على الشعر الجاف ثمّ تغليفه بمنشفة دافئة. يُترك هذا القناع بين 30 و60 دقيقة على الشعر أو حتى طوال الليل، على أن يتمّ شطفه بعد ذلك وغسله بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.



• كعلاج يومي: يُنصح بتسخين كمية صغيرة من هذا الزيت بين راحتي اليدين ثم تدليك أطراف الشعر بها مع تجنّب تطبيقه على الجذور.



• كمكوّن لفكّ تشابك الشعر: يكفي في هذه الحالة تسخين القليل من زيت جوز الهند في حمّام مائيّ ساخن حتى يُصبح سائلاً، ثم وضعه من الأطراف باتجاه الجذور قبل تدليك الشعر لتسهيل تسريحه وفكّ عقده.





- أي وقت هو الأفضل لاستخدامه على الشعر؟



ينصح الخبراء باستعمال زيت جوز الهند مرة أسبوعياً على الشعر الجاف والمتقصّف، أما فيما يتعلّق بأنواع الشعر الأخرى فيمكن الاكتفاء باستعماله مرة أو مرتين في الشهر.



يمكن أيضاً اختيار أنواع الشامبوهات، والكونديشنر، والأقنعة الجاهزة التي تحتوي في تركيبتها على زيت جوز الهند. وهي مستحضرات قابلة للاستعمال بانتظام على الشعر والاستفادة من خصائص هذا الزيت.



المصدر : العربية