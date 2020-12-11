هل يضرّ شرب الماء أثناء تناول الطعام بالصحة؟

الوكيل الاخباري - من الشائع القول إنه لا يمكن شرب الماء أثناء تناول الطعام لكن يبدو أن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن هذا لا يرتب أي أضرار على المعدة حيث وجد الباحثون أن شرب الماء خلال تناول الطعام يمكن أن يسرّع عملية هضم دهون المأكولات الجافة. لكنهم نصحوا في المقابل بعدم المبالغة في ذلك حيث من الضروري أن تتبلّل قطع المأكولات أيضاً أثناء المضغ باللعاب الذي يحتوي على أنزيمات مفيدة جداً لعملية الهضم.

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وأشارت الدراسة إلى أن شرب الماء أثناء الجلوس إلى المائدة قد يبطّئ عملية الأكل، وبالتالي يدفع إلى تناول كمية أقل من الطعام.

كما لفت الباحثون الى إمكانية شرب الشاي قبل مواعيد الوجبات. ونبّهوا أيضاً إلى أن درجة حرارة الماء لا تؤثر في سرعة عملية الهضم أو في امتصاص الجسم للمغذيات. وذكروا في تقرير أن المعدة تعمل على تسخين أو تبريد المكونات بحسب الحاجة. ورغم هذا حذّروا من شرب الماء المغلي.

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