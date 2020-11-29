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الأحد، 29-11-2020 01:19 م

للحصول على فوائده.. تعرف على أفضل 6 أوقات لشرب الماء

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الوكيل الإخباري _ يحرص الناس يوميا على شرب كميات مختلفة من الماء، وبأوقات مختلفة دون أن يدركوا ما إذا كان هذا الوقت مناسب لشرب الماء ام لا ، تعرف على أفضل مواعيد تناول الماء للحصول على أكبر قدر من الفوائد:

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- فور الاستيقاظ من النوم 
وذلك لانه أثناء النوم لا يحصل الجسم على الماء، وبالتالي عند الاستيقاظ يعاني الشخص من الجفاف، لذلك من الأفضل تناول الماء فور الاستيقاظ.

- قبل تناول الوجبات
وذلك لان الماء يساهم في الشعور بالشبع وبالتالي يمنع الإفراط في تناول الطعام ويساهم في فقدان الوزن .


- تناول الماء مع الطعام
يعد تناول الماء بجانب الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على سهولة تحركها في الجهاز الهضمي.


- عند الإصابة بالصداع
وذلك لان الصداع يمكن أن يكون أحد أعراض الجفاف، وبالتالي يتسبب ذلك في الصداع النصفي، لذلك ينصح بتناول الماء لمرضى الصداع النصفي حيث يقلل من قوة الصداع ومدته.


- قبل وأثناء وبعد التمرين
يحرص الأشخاص على شرب الماء قبل ممارسة التمارين بيوم أو يومين وليس قبل التمرين مباشرة، لأن ذلك يسبب انتفاخ غير مريح أثناء الحركة، ويجب الانتظام في تناول الماء قبل التمرين، مما يساعد على زيادة التعرق.


- قبل النوم
يفضل تناول رشفة أواثنين قبل النوم .

 

المصدر : الكونسلتو 

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