هل يمكن استخدام واقي الشمس بعد انتهاء صلاحيته؟

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طريقة تخزين واقي الشمس بسيطة، كل ما عليك فعله هو اتباع ما يلي:



علامات انتهاء صلاحية واقي الشمس



يعد واقي الشمس من المنتجات التي لا غنى عنها في فصل الصيف، نظرًا لقدرته الكبيرة على حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.ويرجى العلم أن واقي الشمس له مدة صلاحية، إذا تم استخدامه بعد انتهائها قد تصاب البشرة ببعض المخاطر، نستعرضها في السطور التالية، وفقًا لموقع "Livestrong".تستمر صلاحية واقي الشمس لمدة تبلغ 3 سنوات، ولكن قد ينخفض مستوى الحماية خلال هذه الفترة، إذا كان المستخدم لا يهتم بتخزينه بطريقة صحيحة.- إبعاد الواقي عن أشعة الشمس المباشرة.- تخزين الواقي في درجة حرارة الغرفة.- وضع الواقي في منشفة جافة، حتى يظل بعيدًا عن الرطوبة.يمكن الاستدلال على انتهاء صلاحية واقي الشمس من خلال العلامات التالية:- تغير الواقي إلى القوام المائي.- تغير لون الواقي.- انبعاث رائحة كريهة من الواقي.أضرار استعمال واقي الشمس منتهي الصلاحية1- حروق الشمسعندما تنتهي صلاحية الواقي، يفقد مفعوله اتجاه الأشعة فوق البنفسجية، لتحلل المواد المسئولة عن توفير الحماية ضدها، مثل أفوبينزون، مما يؤدي إلى الإصابة بحروق الشمس عند استعماله.2- حساسية الجلديتأكسد واقي الشمس بمجرد أن تنتهي صلاحية العبوة، مما قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض عند وضعه على البشرة، مثل حساسية الجلد وحب الشباب.3- التجاعيدبما أن الواقي الشمس منتهي الصلاحية لا يوفر أي حماية للبشرة، فمن المحتمل أن يتعرض الجلد لخطر التلف، بسبب الأشعة فوق البنفسجية، مما يتسبب في ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد.