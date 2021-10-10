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الأحد، 10-10-2021 03:36 م

وباء كورونا رفع نسب الاكتئاب والقلق حول العالم

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الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة، نشرت أول من أمس، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في زيادة اضطرابات الاكتئاب والقلق بين مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، العام الماضي، حسب ما ذكر موقع سي إن إن.

وتعد الدراسة المنشورة في دورية «لانسيت»، واحدة من أولى الدراسات التي حددت التأثير العالمي الإجمالي للجائحة على الصحة النفسية. ووجدت الدراسة أن عدد الأشخاص الذين أبلغوا عن معاناتهم من اضطرابات الاكتئاب والقلق، زاد بأكثر من الربع في عام 2020 وبداية عام 2021، وأدى ذلك إلى 76 مليون حالة إضافية من اضطرابات المرتبطة بالقلق، و53 مليون حالة من اضطرابات الاكتئاب الكبير.

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ويبدو أن البلدان التي لديها أعلى عدد من حالات (كوفيد 19)، شهدت أكبر زيادة في حالات الاكتئاب والقلق. ووجدت الدراسة أن النساء والشباب تم تمثيلهم بشكل غير متناسب بين تلك الحالات.

 

المصدر - البيان 

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