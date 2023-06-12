الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

وفيات الإثنين 12-6-2023

الوكالة الذرية قلقة بشأن منسوب المياه بمحطة زابوروجيا النووية

وفاة و 9 إصابات بحادث سير على طريق المفرق باتجاه أوتوستراد الزرقاء

4 إصابات بحادثي تدهور وتصادم على الطرق الخارجية

تحذيرات مقدسية من مخاطر فرض تقسيم الأقصى مكانيًا

تراجع الذهب عالمياً مع ترقب قرار المركزي الأمريكي حول الفائدة

إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال في جنين

الهواري يشارك في الملتقى الطبي الأردني الكردستاني في أربيل

النفط ينخفض وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

الإثنين، 12-06-2023 09:07 ص

وفاة رجل بأمريكا بعد تناوله المحار .. ما الأعراض التي شعر بها!

2021_10_2_19_18_59_271


الوكيل الإخباري- بعد الاشتباه بأنها السبب الرئيس لوفاة رجل في ولاية ميسوري، أصدرت وزارة الصحة الأمريكية تحذيراً رسمياً بعدم تناول المحار الخام المُباع من أكشاك بيع المأكولات البحرية، كونه غير خاضع للرقابة الرسمية.

وكانت إدارة الصحة في مقاطعة سانت لويس بالولاية، قد تبلّغت بوفاة رجل يبلغ من العمر 54 عاماً، لم يُكشف عن اسمه، بعد إصابته ببكتيريا "فيبريو فولنيفيكوس"، التي تتناقل من محار إلى آخر في مناطق المياه الساحلية الدافئة، خاصة خلال أشهر الصيف.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وجدت التحقيقات أن الرجل تناول محاراً نيئاً من كشك لبيع المأكولات البحرية، قبل أسبوع من وفاته، وسرعان ما بدأ يعاني من أعراض كثيرة، منها تقيّؤ وإسهال حاد، وآلام حادة في الجسم بالكامل.

ونقلت الصحيفة عن السلطات الصحية إشارتها إلى أن الأشخاص المصابين بالبكتيريا عادة ما يبدأون في الشعور بالأعراض بعد 12 إلى 72 ساعة من تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيداً، رغم أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أسبوع قبل ظهور الأعراض.

ولفتت إلى أن الأعراض تتنوع بين تقلصات في البطن، الغثيان، القيء، الحمى والقشعريرة، إضافة إلى أعراض مرضية حادة قد تصل إلى الموت، لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ولكن بشكل نادر جداً.

اضافة اعلان


وناشد كل من اشترى محاراً من نفس الكشك أن يعمد إلى رمية، رغم عدم وجود دليل على أن الكشك مصدر تلوّث المحار، ومن المحتمل أن تكون ملوثة بالفعل عندما استقبلها الكشك، لذلك تم حظرها وإتلافها جميعاً وختم الكشك بالشمع الأحمر.

ووفقاً لتقارير وزارة الصحة في مقاطعة سانت لويس، تتسبب بكتيريا المحار بوفاة أكثر من 95% من الوفيات المرتبطة بالمأكولات البحرية، و33% من وفيات الولايات المتحدة الامريكية، مع العلم بأنها لا تنتشر بالعدوى من شخص إلى آخر.

كما ينصح مسؤولو الصحة بطهي المحار جيداً عن طريق القلي أو الطهي أو التحميص للقضاء على البكتيريا والفيروسات الضارة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_9_27_23_32_32_735

احذرها .. أطعمة ترفع الكوليسترول بشكل خفي

لا

الكشف عن قائمة أطعمة تزيد خطر الإصابة بمرض خطير والوفيات الناجمة عنه

77

"حالة غير مسبوقة".. شفاء 3 مرضى بمرض مميت في بريطانيا

127-095601-diet-type-2-diabetes-patients-best_700x400

لمرضى السكري.. 5 أطعمة لا تنسى تناولها في الصيف

2023_5_31_0_41_7_172

5 هرمونات تؤثر على وزن الجسم.. تعرف عليها

1467639011

الذكاء الاصطناعي يتفوق على الأطباء في توقع مضاعفات المرض