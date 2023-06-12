وفاة رجل بأمريكا بعد تناوله المحار .. ما الأعراض التي شعر بها!

الوكيل الإخباري- بعد الاشتباه بأنها السبب الرئيس لوفاة رجل في ولاية ميسوري، أصدرت وزارة الصحة الأمريكية تحذيراً رسمياً بعدم تناول المحار الخام المُباع من أكشاك بيع المأكولات البحرية، كونه غير خاضع للرقابة الرسمية.



وكانت إدارة الصحة في مقاطعة سانت لويس بالولاية، قد تبلّغت بوفاة رجل يبلغ من العمر 54 عاماً، لم يُكشف عن اسمه، بعد إصابته ببكتيريا "فيبريو فولنيفيكوس"، التي تتناقل من محار إلى آخر في مناطق المياه الساحلية الدافئة، خاصة خلال أشهر الصيف.



وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وجدت التحقيقات أن الرجل تناول محاراً نيئاً من كشك لبيع المأكولات البحرية، قبل أسبوع من وفاته، وسرعان ما بدأ يعاني من أعراض كثيرة، منها تقيّؤ وإسهال حاد، وآلام حادة في الجسم بالكامل.



ونقلت الصحيفة عن السلطات الصحية إشارتها إلى أن الأشخاص المصابين بالبكتيريا عادة ما يبدأون في الشعور بالأعراض بعد 12 إلى 72 ساعة من تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيداً، رغم أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أسبوع قبل ظهور الأعراض.



ولفتت إلى أن الأعراض تتنوع بين تقلصات في البطن، الغثيان، القيء، الحمى والقشعريرة، إضافة إلى أعراض مرضية حادة قد تصل إلى الموت، لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ولكن بشكل نادر جداً.

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وناشد كل من اشترى محاراً من نفس الكشك أن يعمد إلى رمية، رغم عدم وجود دليل على أن الكشك مصدر تلوّث المحار، ومن المحتمل أن تكون ملوثة بالفعل عندما استقبلها الكشك، لذلك تم حظرها وإتلافها جميعاً وختم الكشك بالشمع الأحمر.



ووفقاً لتقارير وزارة الصحة في مقاطعة سانت لويس، تتسبب بكتيريا المحار بوفاة أكثر من 95% من الوفيات المرتبطة بالمأكولات البحرية، و33% من وفيات الولايات المتحدة الامريكية، مع العلم بأنها لا تنتشر بالعدوى من شخص إلى آخر.



كما ينصح مسؤولو الصحة بطهي المحار جيداً عن طريق القلي أو الطهي أو التحميص للقضاء على البكتيريا والفيروسات الضارة.

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