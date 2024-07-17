"يتسبب بالتسمم ".. احذر حفظ الدجاج في الثلاجة لابعد من هذه المدة !

الوكيل الإخباري- يخشى كثيرون حفظ الدجاج في الثلاجة حتى لا يفسد وتفوح منه رائحة غير محببة، ولذلك يميلون إلى شراء الدجاج في كل مرة يرغبون فيها بتناوله. بينما يمكنهم توفير المجهود والوقت والمال أيضاً، بشراء كميات تناسب احتياجاتهم وتخزينها في الثلاجة أو الفريزر، دون قلق من فساد الدجاج أو وجود "زفارة"، باتباع الطريقة الصحيحة للحفظ.

اضافة اعلان



هل يفسد الدجاج في الثلاجة؟

وفقاً لخبراء التغذية وسلامة الغذاء، يمكن اعتبار الثلاجة وسيلة مؤقتة لحفظ الدجاج، فهي قد لا تمنع نمو البكتيريا وقد تقلل من فرص نموها فقط. لذلك يمكن حفظ الدجاج في الثلاجة ولكن لمدة زمنية محددة، مع ضمان أن الدجاج بحالة جيدة وتم شراؤه من مصدر موثوق. كما يمكن وضع الدجاج المطبوخ في الثلاجة لعدة أيام دون القلق من فساده.



متى يتسمم الدجاج؟

من الممكن أن يفسد الدجاج عن طريق نمو البكتيريا والطفيليات، ويحدث ذلك في مراحل التربية أو الشحن أو عند التحضير أو التخزين. فقد تتسبب إطالة مدة حفظ الدجاج في الثلاجة إلى فساده وتسبب التسمم الغذائي، أو تخزينه في الفريزر بدرجة حرارة أكثر دفئاً من اللازم.



يمكن أن يكون عدم التطهير عند الطهي أو تقطيع الدجاج، ووجود ملوثات على الأواني وألواح التقطيع والسكاكين، سبباً في نمو البكتيريا. ويساهم في ذلك عدم غسل اليدين والحرص على تنظيف مكان إعداد الطعام أو التخزين.



كم مدة صلاحية الدجاج في الثلاجة؟

عند حفظ الدجاج في الثلاجة، يتم الاعتماد على حالة الدجاج نفسه. فإذا كان الدجاج نيئًا، يمكن وضعه في كيس بلاستيكي مع إفراغ الهواء تمامًا في أبرد مكان داخل الثلاجة لمدة لا يجب أن تزيد على 3 أيام.



أما الدجاج المتبل، فمن الأفضل أن يمكث في الثلاجة لمدة من 24 إلى 48 ساعة. بينما الدجاج المطبوخ، سواء المقلي أو المشوي، فتمد مدة حفظه داخل الثلاجة إلى 4 أيام، ولكن يجب ألا تطول عن ذلك منعاً لنمو البكتيريا والسموم.



درجة حرارة حفظ الدجاج

إذا زادت درجة حرارة الثلاجة أو الفريزر عن المفروض، فإن ذلك قد يؤدي إلى فساد الدجاج النيء أو المطبوخ. ولذلك، من الأفضل أن تكون درجة حرارة الثلاجة بين 3 أو 4 درجات مئوية، أما الفريزر فيجب ألا تزيد على -18 درجة مئوية.



طريقة حفظ الدجاج النيء في الثلاجة

يمكن حفظ الدجاج النيء قبل الطهي في الثلاجة عبر هذه الخطوات:

إذا كان الدجاج غير مقطع، من الأفضل تقطيعه إلى أجزاء وتجفيفه بمنديل أو قطعة قطنية نظيفة جيدًا دون غسله.



وضع الدجاج في كيس محكم الغلق وتفريغ الهواء منه أو علبة محكمة.

وضعه في الرف الخلفي الذي يعد أبرد مكان في الثلاجة وأقل عرضة للهواء عند فتح الثلاجة.



مدة حفظ الدجاج النيء في الثلاجة

لا تزيد مدة حفظ الدجاج في الثلاجة عن 48 ساعة لتجنب فساده وتغير مذاقه، وقبل ظهور البكتيريا والطفيليات المسببة للسموم. وإذا لم يتم استخدامه وطهيه، فيجب نقله إلى الفريزر لوقف نمو البكتيريا.



طرق حفظ الدجاج المقلي

الدجاج المقلي هو دجاج مطبوخ تعرض لدرجة الحرارة العالية. وإذا تبقى منه جزء يحتاج إلى التخزين للتناول في يوم آخر، يمكن وضعه في الثلاجة في الرف الخلفي حيث درجة الحرارة أكثر برودة، والتأكد من أن يكون في وعاء مغلق بإحكام. ومن الأفضل تناوله خلال 3 أيام.



كم مدة حفظ الدجاج الطازج في الفريزر؟

حفظ الدجاج في الفريزر، سواء النيء أو المطبوخ، يجب ألا يزيد عن 3 أيام. أما إذا أردت استخدام الدجاج على مدى زمني أطول، فمن الأفضل أن يتم تخزينه في الفريزر. وتعتمد طريقة حفظ الدجاج في الفريزر على هذه الخطوات:



تقطيع الدجاج وتقسيمه حسب كل وجبة، باستخدام أدوات نظيفة.

عدم غسل الدجاج قبل تخزينه في الفريزر، ولكن يجب غسل اليدين جيدًا قبل وبعد لمس الدجاج.

تغليف قطع الدجاج جيدًا بعد إفراغ الهواء منها تمامًا، ولصق ورقة مدون عليها تاريخ التخزين.

يمكن أن يتم حفظ الدجاج المبرد في الفريزر مدة تصل إلى 9 أشهر، ومن الأفضل ألا تتعدى مدة حفظ الدجاج المطبوخ 6 أشهر.

الخاتمة

حفظ الدجاج في الثلاجة أو الفريزر يمكن أن يسهل عليكم شراء الكميات التي تحتاجونها دفعة واحدة، مما يقلل الوقت والمجهود، ويُسهل الحصول عليه وتناوله على الفور.





العين الاخبارية







